"Більшовик" у списку: в Україні пустять з молотка 7 великих об'єктів

/ Фото: Укрінформ

У 2021 році в Україні виставлять на аукціони сім великих державних об'єктів. Це стало можливим після того, як в країні розблокували велику приватизацію, яку до цього зупиняли на час карантину. У список підприємств "на продаж" увійшли:

"Перший київський машинобудівний завод" ("Більшовик");

"Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК);

НПЗ;

обленерго.

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Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час форуму UkraineInvest Talks: Dnipro.

"Велика приватизація – це сім об'єктів. Обленерго, завод "Більшовик", НПЗ, ОГХК. Вони підлягають приватизації в цьому році, документи підготовлені, все відбуватиметься через електронні аукціони", – розповів Шмигаль.

Шмигаль також нагадав, що мала приватизація триває.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада повернула список держпідприємств, які не підлягають продажу. Минулий перелік припинив діяти ще в 2019 році. Цей документ поки що взяли в першому читанні, список ще доповнюватимуть.

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У 2021 році доходи від приватизації передбачені в обсязі 12 млрд гривень.

При цьому раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що в умовах карантину некоректно говорити про велику приватизацію, тому що держава не виручить від неї багато коштів. Ймовірно, тепер влада розраховує, що ситуація змінилася і потенційні інвестори вже адаптувалися до карантину.