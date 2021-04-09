Понад сто тисяч українців отримали виплати за лікарняним за самоізоляцію (відео)

З початку пандемії все, хто залишився вдома на вимушеної самоізоляції, можуть отримати гроші за лікарняним. І хоча сума значно менша зарплати, таку допомогу вже скористалися понад 100 тисяч українців.

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Кореспонденти "Сьогодні" з'ясували, як отримати кошти і як довго чекати виплати від держави.

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Якщо Ви не захворіли COVID-19, але змушені бути на самоізоляції, все одно маєте право на лікарняні. За 5 днів вашого перебування вдома заплатить роботодавець. А решта – Фонд соціального страхування. І виплатять половину вашої зарплати. Тобто, якщо ви отримуєте в середньому 10 тисяч гривень, то за перебування на самоізоляції отримаєте 5 тисяч гривень.

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Втім, з виплатами як за самоізоляцію, так і за лікарняними останнім часом у українцем виникають проблеми. Отримують їх з декількох затримками. У Фонді соціального захисту виправдовуються: все через пандемію.

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Раніше повідомлялося, що в Україні виник колапс з виплатами лікарняних. Сотні тисяч людей не можуть отримати грошей.

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