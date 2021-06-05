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Ціннішого ресурсу немає – міністр аграрної політики закликав не продавати землю

5 червня, 00:45

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

За його словами, з 1 липня майже 7 млн українців матимуть право користуватися і розпоряджатися землею

Міністр аграрної політики і продовольства України Роман Лещенко закликав не продавати землю.

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Про це він сказав в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

"З 1 липня громадяни України, майже 7 млн українців матимуть право володіти, користуватися і розпоряджатися землею. Ніхто не змушує продавати свою землю, я як міністр аграрної політики закликаю берегти свою землю, це кращий депозит. Ваша земля завжди буде рости в капіталізації, оренда буде рости. Ціннішого ресурсу немає", – сказав Лещенко.

Нагадаємо, за розрахунками уряду, в перші 3-5 років роботи ринку ціни на землю зростуть щонайменше вдвічі.

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