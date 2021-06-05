Ціннішого ресурсу немає – міністр аграрної політики закликав не продавати землю

За його словами, з 1 липня майже 7 млн українців матимуть право користуватися і розпоряджатися землею

Міністр аграрної політики і продовольства України Роман Лещенко закликав не продавати землю.

Реклама

Про це він сказав в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

"З 1 липня громадяни України, майже 7 млн українців матимуть право володіти, користуватися і розпоряджатися землею. Ніхто не змушує продавати свою землю, я як міністр аграрної політики закликаю берегти свою землю, це кращий депозит. Ваша земля завжди буде рости в капіталізації, оренда буде рости. Ціннішого ресурсу немає", – сказав Лещенко.

Нагадаємо, за розрахунками уряду, в перші 3-5 років роботи ринку ціни на землю зростуть щонайменше вдвічі.

Все, що відбувалося в країні і світі 4 чеврня, – дивіться в нашому випуску.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Земельна реформа