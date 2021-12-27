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Понад 4000 грн: яким студентам збільшать стипендію у 2022 році

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
27 грудня, 13:17
В закладинки
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Розбираємось, які стипендії отримуватимуть студенти з 1 січня 2022 року і від чого вони залежать
Скільки отримуватимуть студенти у 2022 році
Скільки отримуватимуть студенти у 2022 році / Фото: Колаж: Сьогодні

Для українських студентів вищих навчальних закладів у 2022 році передбачено збільшення академічних та іменних стипендій більш ніж у 1,5 рази, а для отримувачів професійної освіти більш ніж у 2,5 рази.

Відповідні зміни передбачені проектом Держбюджету на наступний рік.

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Академічна стипендія

Розмір "звичайної" стипендії з 1 січня зміниться так:

  • для учнів професійних установ (професійно-технічної) освіти 1250 грн;
  • для студентів, які здобувають освіту в закладах професійної вищої освіти ступеня "молодший спеціаліст", "професійний молодший бакалавр" та "бакалавр" – 1510 грн.
  • підвищена стипендія для вищезгаданих студентів становитиме 1930 грн;
  • для студентів вищих навчальних закладів, які отримують ступінь "молодшого бакалавра", "бакалавра", "фахівця" або "магістра" – 2000 грн;
  • 2550 грн становитиме підвищена стипендія для вищезгаданих студентів.

Президентська стипендія

Вже з 1 січня розмір щомісячної стипендії від президента України становитиме:

  • 2750 грн для студентів професійних закладів освіти;
  • 3320 грн для учнів закладів професійної вищої освіти, які здобувають рівень "молодший спеціаліст", "професійний молодший бакалавр", "бакалавр";
  • для студентів ВНЗ та наукових установ, які отримують ступінь "молодший бакалавр", "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр" – 4400 грн.

Стипендії від Кабінету Міністрів

З нового року особливо старанні студенти можуть отримати іменну чи академічну стипендії від Кабміну:

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  • для студентів профтехнічних установ вона становитиме 2500 грн;
  • для студентів, які у профтехнічних освітніх закладах, які отримують кваліфікацію "молодшого спеціаліста", "професійного молодшого бакалавра" або "бакалавра" – 3020 грн.
  • для студентів ВНЗ сума складе 4000 грн.

Окремі розміри стипендій встановлені для переможців мовно-літературного конкурсу Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка.

З 1 січня студенти отримуватимуть:

  • 2870 грн, навчаючись у закладах професійної вищої освіти;
  • 3800 грн – для студентів вищих навчальних закладів.

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