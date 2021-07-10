"Богдан Моторс" банкрут і зростання золотовалютного резерву України – найважливіше про гроші за тиждень

"Нова пошта" судиться з Держспоживслужбою через штраф, а Кабмін знову підвищив ціни на бензин

Фото: колаж "Сьогодні"

Протягом робочого тижня 5-9 липня в Україні підняли ціни на бензин, а автомобільна компанія "Богдан Моторс" визнана банкрутом. А найбільш обговорюваною темою став скандал на "Новій пошті" – Держспоживслужба оштрафувала компанію на 325 млн гривень.

Понеділок – підняли ціни на бензин

Кабінет міністрів вчергове підвищив граничну ціну на бензин. За розрахунками "Нафтогазу" і Мінекономіки, з 3 липня з урахуванням націнки вартість літра бензину не повинна перевищувати 31,64 грн (+80 коп. до попередньої ціни), а дизельного палива – 29,55 грн (+32 коп.). Ці граничні ціни будуть діяти 10 днів, до 13 липня.

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Бензин знову подорожчає / Фото: AFP, Сьогодні

Вівторок – виріс валютний резерв

Станом на 1 липня 2021 року,міжнародні (золотовалютні) резерви (ЗВР) України склали 28,36 млрд в еквіваленті. Отже, їхній обсяг за місяць збільшився більш ніж на півмільярда доларів – 1 червня в резервах Нацбанку знаходилося 27,8 млрд доларів. Втім, з початку року обсяг резервів зменшився на 740 млн доларів.

Реклама ЗВР України зросли / Фото: AFP, НБУ

Середа – "Богдан Моторс" банкрут

Автомобільна компанія "Богдан Моторс" визнана банкрутом. Почалася процедура ліквідації акціонерного товариства. Справа про банкрутство була порушена за позовом фінансової компанії "Фінворк", а також управління Пенсійного фонду та Державної податкової служби. Президентом корпорації "Богдан" є екс-заступник глави РНБО Олег Гладковський.

"Богдан" тепер банкрут / Фото: уніан, bogdan.ua

Четвер – проблеми з субсидіями

Українцям в окремих містах досі не перепризначували субсидії на оплату комуналки, тому вони ризикують не отримати гроші за травень і червень вчасно. Йдеться про субсидії, які перепризначували автоматично. Процес не завершився з вини органів місцевого самоврядування, які "не забезпечили дотримання вимог порядку призначення житлових субсидій на наступний період".

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Субсидії скоро виплатять, але вони будуть невеликими / Фото: Сьогодні

П'ятниця – "Нова пошта" судиться з Держспоживслужбою через штраф

Приватна поштова служба України "Нова пошта" оскаржує в суді штраф, який наклала Держпродспоживслужба через пошкодження посилки на суму 500 гривень. У відділенні поштового оператора провели перевірку і виявили порушення. Сума штрафу перевищує 325 млн гривень.

Держпродспоживслужба і Міністерство економіки вже повідомили, що штраф для "Нової пошти" порушує принцип пропорційності порушення і покарання. Глава Держспоживслужби Владислава Магалецька запевнила, що гігантського штрафу для "Нової пошти" не буде, і визнала, що винуватцями події, швидше за все, стали місцеві виконавці.

У той же час, "Нова пошта" визнала пошкодження посилки. Виявилося, що у відправленні, через яке і почалися перевірки в Харківській області, був акваріум. Посилка, дійсно, була пошкоджена, а процес розгляду скарги клієнта затягнувся.

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У справі вже відкрили два дисциплінарних провадження. А спеціальні окремі комісії проводять розслідування. Комісія, яка працює в Харкові, вже оприлюднила свої попередні висновки, а комісія, яка розслідує перевірки в Чугуєві, все ще з'ясовує всі обставини. Вона планує завершити розслідування до 15 липня.

Крім того, Держспоживслужба направить до виконавчої служби лист про призупинення виконання рішення. Це потрібно зробити для того, щоб з "Нової пошти" не було автоматично стягнуто штраф, поки триває розгляд справи.