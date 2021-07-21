Завдяки RAB-регулюванню в Чернігівській області стане у 6 разів більше модернізованих електромереж

Зараз, за словами генерального директора Чернігівобленерго, показник відключення світла SAIDI в селах Чернігівщини – один із найвищих в Україні

/ Фото: Flickr

Завдяки прийнятому у 2020 році RAB-регулюванню Чернігівобленерго зможе значно покращити показники якості електропостачання та збільшити кількість модернізованих електромереж у 6 разів. Проте швидкого покращення якості електропостачання від впровадження RAB-регулювання очікувати не варто. Про це заявив генеральний директор Чернігівобленерго Михайло Ільницький у рамах форуму Ukrainian Energy Forum 2021, пише "Znaj.ua".

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Михайло Ільницький повідомив, що стан електромереж Чернігівської області незадовільний. Зокрема показник відключення світла SAIDI у селах Чернігівщини – один із найвищих в Україні та складає понад 2 тис. хв. Також компанія має високий рівень зносу обладнання.

"Що стосується зношеності мереж, можна побачити, що найбільша наша проблема – це мережі і трансформаторне обладнання 0,4-10кВ, що повністю замортизовані. По бухгалтерському обліку, вони вартують 0 гривень. За 10 років частка цих мереж зросла більше, ніж 10%", – повідомив Ільницький.

На його думку, впровадження RAB-регулювання допоможе якісно оновити електромережі. Проте значних позитивних результатів необхідно буде чекати значно довше: "RAB-тариф – це те, що потрібно було зробити ще у 2013 році. Але сказати, що настало щастя після його впровадження і ми будемо жити в Євросоюзі і перерви в електропостачанні будуть десь приблизно такі ж, як там, то це не так".

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Ільницький підкреслив, що за 7 років об’єм оновлення активів електромереж у Чернігівській області зросте у 6 разів – зі 161 км до 980 км: "Цифра, може, не достатня, але, тим не менше, це дозволить суттєво покращити якість мереж".

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Разом із тим, він підкреслив, що в RAB-регулюванні перед компанією ставиться низка задач. Це підвищення ефективності інвестицій, залучення додаткових інвестицій в розвиток електромереж, зменшення операційних витрат, зменшення втрат електроенергії в мережах, вдосконалення бізнес-процесів для покращення клієнтського сервісу.

Нагадаємо, Руслан Кайдаш, член НКРЕКП заявив, що RAB-регулювання буде сприяти приватизації державних обленерго.