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Бізнес вкрай стурбований нормами законопроєкту №5600, його ухвалення є неприйнятним, – експерт

14 червня 2021 15:32

Ірина Ненько Ірина Ненько

Денис Хренов заявив, що зміна податкового законодавства посеред бюджетного року негативно позначиться на фінансових результатах підприємств

/ Фото: freepik.com

До запропонованих урядом податкових змін (законопроєкт №5600) бізнес-спільнота має багато зауважень, його прийняття є неприйнятним.

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Про це заявив в.о. генерального директора AB InBev Efes Денис Хренов. Як повідомляє "Оbozrevatel", за його словами, є абсолютно неприйнятним зміна податкового законодавства посеред бюджетного року, зокрема, підвищення ставки акцизу, оскільки це негативно позначиться на фінансових результатах підприємств.

"Підвищення ставки податку відбувається у середині року. По-перше, це дуже погано – в середині року, оскількт це призведе до дуже негативних наслідків щодо виконання наших планів. Тому що плани вже були створені рік тому в липні 2020 року, і звичайно, зміна такої важливої ставки податку, як акциз, призведе до погіршення фінансового стану всіх пивоварних компаній. Тому що акциз – це найдорожчий компонент у пивній продукції", – сказав Хренов.

Також, на його думку, в разі зміни системи розрахунку акцизу, який пропонується законопроєктом, має бути передбачений певний перехідний період.

"Нам потрібно не менше 6 місяців для переходу. Це пов'язано зі зміною наших систем обліку продукції, систем автоматичної підготовки звітності. Перехід на ручну звітність і ручний облік – це якесь просто варварство, я вважаю! Ми вимагаємо просто, щоб перехідний період для впровадження нової системи оподаткування акцизним податком становив не менше 6 місяців", – зазначив Хренов.

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Крім того, він вважає неприйнятною норму про заборону відносити збитки минулих років на наступні податкові періоди.

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"Пивоварна галузь – одна з найбільш постраждалих від кризи, яка почалася ще у 2013 році. У нас накопичилося дуже багато збитків. Втрата можливості відносити ці збитки на наступні податкові періоди буде дуже болючою для галузі, а ці збитки повністю виникли завдяки тому, що здійснювалися дуже великі інвестиції в галузь", – зазначив Хренов.

Раніше співголова Комітету з питань податкової політики Американської торговельної палати в Україні Михайло Поляков заявив, що запропонований урядом законопроєкт про податкові зміни (№5600) є неприйнятним для бізнесу і має бути відхилений.

У той же час лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, коментуючи податкові ініціативи уряду, заявила, що влада повинна знижувати податки, щоб вивести з тіні 49% бізнесу, а не підвищувати їх.

Нагадаємо, 12 травня уряд на своєму засіданні затвердив законопроєкт, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.

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