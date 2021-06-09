Білборди ганьби: на Львівщині оригінально борються з боржниками за комуналку

Борги за комуналку зростають

Адреси майже сотні містян, які заборгували за воду, розмістили на рекламних щитах у Стрию на Львівщині. Білборди наробили неабиякого галасу в місті. Чи не є це оприлюдненням персональних даних і чому не всіх ославили?

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У цьому розбиралася кореспондентка "Сьогодні" Оксана Лабойко.

Вами "пишається" громада міста. Так у Стрию саркастично підписали білборди з адресами містян, які мають борги перед водоканалом. Розвісили таких 4, оприлюднивши дані майже сотні злісних неплатників. І, до речі, один із них живе прямісінько навпроти цього щита.

Він заборгував за воду понад 22 тисячі гривень. Ми навідалися до громадянина, але вдома нікого не застали. З цієї самої вулиці у списку ще сім боржників.

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В елітному котеджному містечку на околиці теж живуть неплатники. Господарі одного з обійсть заборгували водоканалу майже 5 тисяч гривень. Та пані Ірина захищає сусідів. Мовляв, тут не мешкають, але днями переказали їй гроші – і борг заплатила.

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У "Стрийводоканалі" пояснюють – написали на білбордах адреси містян, які мали заборгованість станом на 1 травня. Серед двох тисяч неплатників вибрали сотню злісних. Заступник директора "Стрийводоканалу" Роман Палюк розповідає:

"Або людей нема, або не відчиняють, або просто ігнорують. Відповідно, вибрали боржників з найбільшими боргами. Ну і частково якраз ті, що не йшли на контакт".

Білборди висять три дні, а в місті тільки про них і говорять. Один з боржників навіть поскаржився на гарячу лінію Кабміну. Та комунальники запевняють, перш ніж розвішувати білборди, консультувалися зі своїми юристами. Команда "Сьогодні" теж запитала у правників, чи це бува не розголошення персональних даних.

Адвокатка Наталя Гнатуш пояснює:

"Це не є розголошенням персональних даних. Тому що ні я, ні ви, подивившись на цей білборд, не зрозуміємо, про кого мова. Йдеться про специфічну квартиру, а там може бути п’ять співвласників".

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Та "Стрийводоканал" готовий до судових позовів. Начальниця юридичного відділу компанії Вікторія Джуфер-Босик каже:

"Гарантувати з нашим законодавством категорично, що це не буде порушенням десь визнано, не можна".

Білборди ганьби водоканал оплатив на один місяць. Це стало у 18 тисяч гривень. Але якщо буде дієво, вивішуватимуть нові адреси, бо боргів у стриян – на 9 млн гривень.

Нагадаємо, борги українців за комуналку в 2021 році продовжать зростати і вже влітку можуть сягнути 80 млрд гривень.

А експерт з питань ЖКГ Олег Голубенко розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", чи можуть в українців забирати квартири через борги за комунальні послуги.