Безос йде з поста глави Amazon: чому обрано "сентиментальну" дату

Джефф Безос / REUTERS/Lindsey Wasson

Свого часу найбагатша людина світу Джефф Безос, як і обіцяв, йде з поста глави компанії Amazon. Наступного дня після Дня незалежності США Джефф Безос залишить кермо влади колосальною корпорацією, яку він заснував майже три десятиліття тому.

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Про це повідомляє Yahoo Entertainment.

Безос, виступаючи в середу, 26 травня, під час річних зборів акціонерів компанії Amazon, оголосив, що піде з поста головного виконавчого директора 5 липня, після чого Енді Яссі, який в даний час є генеральним директором Amazon Web Services, займе його місце.

Amazon раніше оголосила про план зміни генерального директора. Безос не має наміру йти далеко – він, як і раніше, братиме участь у прийнятті важливих рішень в компанії як виконавчий голова.

"Я дуже радий перейти на посаду виконавчого голови, де я зосереджу свою енергію і увагу на нових продуктах і ранніх ініціативах", – сказав Безос.

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Говорячи про дату 5 липня, мільярдер сказав: "Ми вибрали цю дату, тому що вона сентиментальна для мене: день реєстрації Amazon 1994 року, рівно 27 років тому".

Безос підтвердив свою довіру до Яссі, заявивши акціонерам: "У нього найвищі стандарти, і я гарантую, що Енді ніколи не дозволить Всесвіту зробити нас типовими". У нього є енергія, необхідна для того, щоб підтримувати в нас те, що робило нас особливими" .

Нагадаємо, сьогодні також стало відомо, що Amazon і Metro-Goldwyn-Mayer уклали остаточну угоду про злиття, згідно з якою стрімінговий гігант купить легендарну кіностудію MGM з 97-річною історією за 8,45 млрд доларів.