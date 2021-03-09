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Бездіяльність Кабміну щодо проблем у "зеленій" енергетиці зневірила іноземних інвесторів, – Клименко

9 березня, 16:35

Ірина Ненько Ірина Ненько

Щоб залишитися конкурентною і залучати інвестиції, Україна має виконувати свої зобов'язання, заявила нардеп

Бездіяльність Кабінету міністрів України щодо проблем в секторі зеленої енергетики зневірила іноземних інвесторів в Україну і вони відмовляються слухати не правдиві обіцянки щодо стабільного інвестиційного клімату в Україні. Про це заявила народний депутат фракції "Голос" Юлія Клименко, пише "Obozrevatel". Нардеп додала, що Україна потребує великих інвестицій в розмірі 250 мільярдів доларів, в тому числі у сфері відновлюваної енергетики.

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"Для цього ми не повинні розлякувати інвесторів, ми повинні, навпаки, їх залучати, а для цього треба виконувати як мінімум ті зобов’язання, які Україна вже взяла на себе. Я часто буваю на різних конференціях і перше, що питають завжди інвестори: про які інвестиції ви говорите, якщо ви не можете виконати навіть те, що ви вже напідписували. Чому ми повинні інвестувати, де та довіра, що ви повернете нам кошти або ви будете виконувати ті зобов’язання, які є", - сказала Клименко.

За її словами, держава перш за все має виконати поточні зобов’язання в секторі відновлюваної енергетики і далі рухатися для того, щоб залучати нові інвестиції.

"Україна вже зробила перші кроки, підписавши Грінділ, Європейський зелений курс, взявши на себе певні зобов’язання. Але ми повинні розуміти, що це не тільки бенефіти, але й зобов’язання, тому що якщо ми не перейдемо на відновлювані джерела, то наші виробники будуть просто неконкурентні", - сказала нардеп.

Вона розповіла, що Україна, для того щоб залишитися конкурентною в економіці, в експортних операціях, щоб залучати інвестиції, повинна виконувати свої зобов’язання.

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"Безумовно, і парламент, і приватний сектор, і Кабінет міністрів повинні в цьому об’єднатися, тому що без нових інвестицій країна вижити не може", – зазначила Клименко.

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Нагадаємо, Європейський парламент стурбований невиконанням Кабміном Дениса Шмигаля зобов'язань з погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з поновлюваних джерел енергії.

Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року, проте цього не сталося.

Станом на 1 березня виплачено тільки 3 мільярди гривень "старого" боргу. Крім того, інвестори не бачать ніяких рішень Кабміну щодо виплати інших боргів в обсязі 13,4 млрд грн протягом цього року.

На думку представника Єврокомісії в Україні Торстена Велерта, Кабмін має виплатити борги підприємствам відновлюваної енергетики, як того вимагає підписаний 2020 року меморандум, а також максимально наблизити момент запуску "зелених" аукціонів в Україні для подальшого зниження вартості електроенергії з відновлюваних джерел.

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інвестиції Меморандум Кабінет міністрів зелена енергетика ВДЕ Юлія Клименко
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