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Бездіяльність міністра Петрашка небезпечна для України в умовах кризи, – економіст

10 лютого, 17:05

Инна Бабур Инна Бабур

Особливо ситуація небезпечна для малого і середнього бізнесу

Міністр економрозвитку Ігор Петрашко показав себе неефективним і нездатним забезпечити реалізацію системних реформ. Про це сказав економічний експерт Борис Кушнірук у коментарі УНН, пише "Главком".

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"Це черговий міністр, який виявився неефективним. У мене ставлення до нього скептично-критичне. Головна його проблема в тому, що він не здатний виступати генератором реформ", – сказав Кушнірук.

Він вважає, що відсутність системних змін доводить: міністр Петрашко виявився неефективним на своїй посаді, що створює неприпустиму і небезпечну ситуацію в умовах економічної коронакризи, особливо для малого та середнього бізнесу.

За його словами, міністерство економрозвитку має бути двигуном реформ, особливо у кризовий для країни час, однак діючий міністр Ігор Петрашко займається лише аграрним сектором.

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"Він (Петрашко – ред.) переважно вийшов з аграрного бізнесу і займався аграрним сектором, а не Міністерством економіки. А воно має бути стратегом всіх реформ, бачити стратегічну логіку всього того, що робиться в країні і яким чином це повинно давати ефект для економіки. Саме вони повинні бути генератором змін і позитивних нововведень", – зазначив Кушнірук.

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Нагадаємо, раніше народний депутат Сергій Тарута повідомив, що депутати парламентського економічного комітету через тиждень планують заслухати звіт міністра економрозвитку Ігоря Петрашка, за результатами якого будуть ухвалювати рішення про ефективність міністра. Він також зазначив, що у депутатів багато претензій до роботи Петрашка.

У свою чергу, політолог Віталій Бала прогнозує, що депутати відправлять у відставку міністра Ігоря Петрашка, оскільки він нічого не зробив, щоб поліпшити економічну ситуацію в країні.

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криза Мінекономіки Ігор Петрашко Борис Кушнірук
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