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Без хабарів злочинному світу: в українських СІЗО з'являться нові платні послуги

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
6 вересня, 14:12
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Скільки коштуватимуть нові послуги – поки невідомо, проте, вже незабаром їх запропонують в'язням
У СІЗО за окрему плату в'язням дозволять дзвонити і користуватися інтернетом. Колаж: "Сьогодні"
У СІЗО за окрему плату в'язням дозволять дзвонити і користуватися інтернетом. Колаж: "Сьогодні"

В українських слідчих ізоляторах вже незабаром можуть з'явитися нові платні послуги – доступ до інтернету і дзвінків.

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Про це в інтерв'ю "НВ" розповів міністр юстиції Денис Малюська.

Однак є нюанс – телефонні розмови будуть записуватися. Нові послуги в СІЗО будуть вводити офіційно, вже готується відповідний наказ.

Як зазначив Малюська, ті, хто знаходяться в слідчих ізоляторах, і тепер платять за дзвінки та інтернет, однак, за хабарі злочинному світу.

"Це буде офіційний сервіс: можна взяти, зателефонувати, розмова буде записана. Значно дешевше і офіційно", – сказав міністр.

Платні камери в СІЗО

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У 2020 році Мін'юст запустив експериментальний проєкт – за гроші почав надавати поліпшені умови проживання і харчування для ув'язнених. Перші платні камери з'явилися в Київському ізоляторі, потім їх відкрили на Львівщині та Чернігівщині.

Що знаходиться в платній камері:

  • звичайне або двох'ярусне ліжко з дерев'яними бильцями;
  • стіл і стільці;
  • шафа для одягу;
  • обгороджений санвузол;
  • полиця;
  • змішувач і умивальник;
  • телевізор з підставкою;
  • мікрохвильовка;
  • урна;
  • інвентар для прибирання.

Цікаво, що розмір оплати залежить від терміну перебування в камері: в Києві – 2000 гривень за добу, 8000 гривень за тиждень і 12 000 гривень за місяць.

Як виглядають зсередини VIP-камери в Чернівецькому СІЗО, дивіться в сюжеті:

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