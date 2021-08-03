Русский
$ 26,84
31,9
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Без черги в банках і на кордоні. Зеленський дав добро на соцгарантії для людей з інвалідністю

3 серпня 2021 14:59

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Глава держави підписав закон про розширення підтримки для дітей і дорослих з інвалідністю; документ ще не набув чинності

Зеленський підписав закон про соцзахист українців з інвалідністю

Зеленський підписав закон про соцзахист українців з інвалідністю / Фото: Pixabay, president.gov.ua

Українці з інвалідністю, в тому числі діти, отримають додаткові соціальні гаранті . Зокрема, їхнє право на обслуговування без черги в касах магазинів і банків, а також інших місцях, де надають послуги, тепер закріплено законодавчо. Крім того, дорослих і дітей з інвалідністю будуть швидше пропускати через кордон, а деякі з них зможуть отримати додаткову реабілітаційну допомогу.

Реклама

Про це йдеться в законі, який 3 серпня підписав президент Володимир Зеленський. Документ був прийнятий у Верховній Раді в другому читанні ще 15 липня. Закон набуде чинності з дня, наступного за вдень офіційного опублікування тексту документа.

Як змінювався статус законопроекту № 4113

Що прописано в законі

  • Люди з інвалідністю та ті, хто їх супроводжує, мають право на першочергове обслуговування в будь-яких касах, а також на всіх підприємствах, в установах і організаціях, що надають послуги населенню.
  • Люди з інвалідністю, які їдуть на лікування, особи з інвалідністю I групи і особи, які їх супроводжують, мають право на пріоритетне проходження пунктів пропуску через державний кордон України та контрольних пунктів в'їзду / виїзду на тимчасово окупованих територіях (не частіше одного разу на тиждень в одну сторону).
  • Дорослі та діти з інвалідністю зможуть отримати реабілітаційну допомогу за рахунок адміністративно-господарських санкцій та пені, які надійшли до державного бюджету і використовуються Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю.

Крім того, в Україні підвищили пенсії по інвалідності для 31 тисячі людей. Так, Кабінет міністрів увів доплати до пенсій для осіб з інвалідністю першої групи. Доплачувати будуть тим, хто отримує менше 2200 гривень. Сума доплати – стільки, скільки не вистачає до 2200 гривень.

Допомога розширюють не тільки для осіб з інвалідністю, а й для дітей з важкими захворюваннями в цілому. Закон про нові виплати для таких дітей схвалили на початку 2021 року, але він стане чинним тільки з 2022 року.

В тренді
Долар і євро повернулися до зростання – курс валют НБУ
Долар знову зростає

Інші новини по темі:

Реклама

Про що ще говорять в Україні та світі 3 серпня, дізнавайтеся з випуску новин "Сьогодні":

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Пенсія залежить від стажу. Хто в Україні може отримувати від 40% зарплати та більше
Пенсія залежить від стажу. Хто в Україні може отримувати від 40% зарплати та більшеЕкономіка
Підвищення пенсій, нові карантинні обмеження і початок
Підвищення пенсій, нові карантинні обмеження і початок "безпаперового" режиму – що зміниться з 1 серпняУкраїна
Пенсії у 2022 році підвищать п'ять разів – календар Мінсоцполітики
Пенсії у 2022 році підвищать п'ять разів – календар МінсоцполітикиЕкономіка
Українцям підвищать пенсії: кому і коли чекати збільшення в 2021 році
Українцям підвищать пенсії: кому і коли чекати збільшення в 2021 роціЕкономіка
Долар почав стрімко дешевшати – що відбувається на валютному ринку
Долар почав стрімко дешевшати – що відбувається на валютному ринкуФінанси
Українці старше 70 років отримають надбавку до пенсії
Українці старше 70 років отримають надбавку до пенсіїЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти