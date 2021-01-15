Без компромісу з МВФ щодо цін на газ Україні загрожує перегляд бюджету

Якщо Україна не зможе домовитися з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про зниження ціни на газ і продовжити з ним співпрацю, ймовірно, країні доведеться переглянути держбюджет на 2021 рік.

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Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав в інтерв'ю радіо НВ.

"Коли ми готували проєкт держбюджету, у нас передбачалося співробітництво з МВФ. Без такої співпраці постане питання перегляду бюджету", – сказав Марченко.

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Він уточнив, що не виключає "різних сценаріїв", але ключовим залишається той, який передбачає співпрацю з фондом.

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Нагадаємо, МВФ стурбований бажанням влади знизити ціну газу для українців. Річ у тому, що Україна в меморандумі з МВФ взяла на себе чіткі зобов'язання за ринковим тарифоутворення на ринку природного газу. Однак, як запевняють у Кабміні, нинішні ініціативи щодо зниження не скасовують розвитку вільного ринку газу та є тимчасовими.

У планах Кабміну – тимчасово ввести з 1 лютого держрегулювання ціни на газ як товар і встановити її на рівні 6,99 грн за кубометр. При цьому вартість транспортування газу також пропонується обмежити – на рівні не більше 1,79 гривні. У фактичний тариф на газ, як відомо, входять і ціна, і плата за транспортування.

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