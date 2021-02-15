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Прийняття закону про викиди – безжальний удар по підприємствах, – экс-прем’єр-міністр

15 лютого, 12:21

Инна Бабур Инна Бабур

Влада має запропонувати інструменти для фінансової підтримки закону про викиди

Ухвалення закону про скорочення промислових викидів №4167 знищить промисловість. Влада має запропонувати інструменти для фінансової підтримки. Про це заявив глава Федерації роботодавців України Дмитро Олійник, повідомляє РБК-Україна".

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"Свою промисловість без інструментів (фінансової, – ред.) підтримки хочемо загнати в ту історію, яка точно знищить її. Тому я просив би, щоб зважили на ті позиції, які ми як Федерація роботодавців узгоджено подавали до розробників законопроєкту, подавали до комітету Верховної Ради, до депутатів, у тому числі у своїх публічних зверненнях", – сказав Олійник.

Він також зазначив, що Федерація роботодавців буде наполягати на врахуванні їх зауважень до законопроекту, наголосивши, що влада має зберегти баланс між необхідністю покращити екологічну ситуацію та забезпеченням розвитку промисловості.

"Без балансу економічного розвитку та екологічної відповідальності країну не побудуємо. Я за екологічну відповідальність, але має бути баланс", - наголосив Олійник.

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Раніше народний депутат України Сергій Магера заявив, що запропоновані Мінекології екологічні нормативи не відповідають європейським і створюють можливості для зловживань з боку чиновників, а не для захисту навколишнього середовища. За його словами, у бізнес-спільноти є багато зауважень до законопроєкту "Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення" (№ 4167), які повинні бути враховані при його доопрацюванні.

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Водночас експрем’єр, президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах заявив, що ухвалення законопроєкту про промислові викиди (№4167) в існуючому вигляді завдасть удару по підприємствах і поглибить промислову кризу.

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