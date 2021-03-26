Без фінансування Нацплану щодо викидів країна втратить найефективніші блоки ТЕС, – "Донбасенерго"

Кабінет міністрів України має знайти джерела фінансування для виконання вимог Нацплану щодо скорочення викидів на ТЕС і ТЕЦ України, щоб уникнути дефіциту енергопотужностей у 2023 році.

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Про це заявив комерційний директор компанії "Донбасенерго" Олег Ларіонов, пише "Главком".

"Згідно Нацплану по скороченню викидів, з 2023 року найефективніші блоки мають бути виведені з роботи. І, на мій особистий погляд і всіх енергетиків, це категорично неправильно і треба переглянути ці постанови Кабінету міністрів з метою грамотної реструктуризації і пошуку фінансування цих заходів", – сказав Ларіонов.

За його словами, в Європі період екомодернізаціі енергетичних підприємств, які працюють на вугіллі, займав близько 20 років і гроші виділялися за рахунок споживачів.

"А у нас це вирішили зробити за 3-4 роки без якоїсь фінансової підтримки", – обурився представник "Донбасенерго".

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Раніше в держкомпанії "Центренерго" заявили, що Україна втратить можливість експлуатувати 11 вугільних енергоблоків теплоелектростанцій з 1 січня 2023 через невиконання НПСВ, оскільки для екологічної модернізації цих потужностей немає джерела фінансування.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Нацплан по скороченню викидів був затверджений попередніми урядами без економічного обґрунтування та розрахунків, тому екомодернізація енергопідприємств має розпочатися з 2023 року. Зі свого боку заступник міністра енергетики Максим Немчінов заявив про необхідність якомога швидше визначитися із джерелами фінансування заходів Нацплану щодо скорочення викидів. В іншому випадку Україна матиме ще більший дефіцит електроенергії в системі вже наступного року, адже доведеться вимикати енергоблоки, якщо на них не буде встановлено дороге очисне обладнання. А втрата такого обсягу теплової генерацій – це пряма загроза енергетичній безпеці країни.

За підрахунками Міністерства енергетики, на екологізацію енергетичної сфери необхідно понад 4,1 млрд євро.

Зі свого боку народний депутат, член парламентського комітету з питань екологічної політики та природокористування Леся Василенко зазначила, що виконання Нацплану по скороченню викидів необхідно починати з найбільш реалістичних заходів по екомодернізаціі. Депутат зареєструвала постанову, де закликає уряд якомога швидше розробити механізми фінансування заходів Національного плану зі скорочення викидів.

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