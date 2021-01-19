Бензин в Україні подорожчав через нафту. 5 головних тез

Чорне золото за місяць подорожчало 15 доларів за барель

Грудневе подорожчання нафти призвело до зростання цін на українських заправках. Тобто січневе подорожчання бензину і дизеля викликано тим, що вони тепер зроблені з більш дорогої нафти.

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Сайт "Сьогодні" зібрав головні тези про це.

Запізнення з часу між вартістю нафти і собівартістю нафтопродуктів становить 3-4 тижні. І вони вже пройшли. За місяць з невеликим нафта подорожчала з 40 до 55 доларів за барель. Це призвело до зростання цін на тонну бензину в Україні на 5% в січні в порівнянні з груднем. Навіть після Різдва ціни на бензин і дизпаливо в багатьох мережах продовжували йти вгору, але нерівномірно. З 11 по 16 січня одні мережі підвищили вартість бензину і ДТ на 10 коп./л, інші – на 1 грн / л. Зростання цін продовжилося і після вихідних. Цього тижня зростання цін в роздробі складе в середньому 20 коп./л, як на бензин, так і на дизель. Але якщо ключовий гравець ринку підніме цінники, паливо може подорожчати і на 40 коп./л. У найближчі місяці тенденція посилиться. Експерти кажуть про формування потенціалу зростання цін в роздробі на 1,5 грн/л.

Детальніше про те, що відбувається з цінами на АЗС України, читайте на сайті "Сьогодні" в матеріалі "Паливний ринок: локдаун підняв ціни на скраплений газ".

Нагадаємо, що дорожчає паливо не тільки б'є по кишені водіїв – воно також автоматично підвищує вартість доставки товарів і ціну проїзду.

Відео: Сьогодні

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