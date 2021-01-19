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Бензин дорожчає: в яких регіонах найдорожчий і найдешевший А-95

19 січня, 15:29

Олександр Панченко , Ігор Тимофєєв

Найвищі ціни на АЗС зафіксовано в регіонах, віддалених один від одного на 1300 км

Минулого тижня в Україні продовжували дорожчати нафтопродукти. В одних областях пальне зросло в ціні символічно, на 2-5 коп./л, в інших – помітно, на 25-40 коп. У більшості регіонів зростання цін становило 10-15 коп. В одній з областей ціна бензину не змінилася, залишаючись найнижчою в Україні.

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Середня ціна бензину А-95 по Україні становить 25,33 грн/л, при цьому розкид на автозаправках в різних регіонах вийшов майже 20% (4,70 грн/л).

Найвищими ціни на АЗС, окрім Києва (28,33 грн), виявилися в таких областях:

  • Луганська – 27,98 грн;
  • Київська – 26,54;
  • Донецька – 26,27;
  • Івано-Франківська – 26,28;
  • Львівська – 26,21.

Найнижчі ціни на бензин – у таких областях:

  • Сумська – 23,63 грн;
  • Чернігівська – 23,99;
  • Дніпропетровська – 24,35;
  • Житомирська – 24,66;
  • Черкаська – 24,85
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Тож якщо ви вирішили виїхати з галасливого Києва на вихідні в затишний Львів або на гірськолижні траси Карпат, заправлятися краще десь у Житомирській області. У крайньому разі – у Рівненській.

Якщо ваші погляди спрямовані в південному напрямку – Одеса чи Миколаїв, то заощадити на заправках можна в Черкаській області. А близькість Чернігівської області до постачання білоруського пального робить її найпривабливішим для киян щодо заправки регіоном.

Раніше сайт "Сьогодні" писав, що бензин в Україні подорожчав через нафту, яка виросла в ціні.

Більше про ціну автомобільного газу і дизпального читайте на сайті "Сьогодні" в статті: Ринок пального: локдаун підняв ціни на скраплений газ

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Нагадаємо, що подорожчання пального не тільки б'є по кишені водіїв – воно також автоматично підвищує вартість доставлення товарів і ціну проїзду:

Відео: Сьогодні

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бензин подорожчання паливо АЗС ціна на нафту ціни на бензин пальне

Джерело: Сьогодні

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