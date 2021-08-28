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Байден виділив Україні 60 мільйонів доларів – на що підуть гроші

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська Редактор розділу Гроші
28 серпня, 10:21
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Президент США підписав меморандум про надання Україні фінансової допомоги
Джо Байден підписав меморандум про допомогу ВСУ
Джо Байден підписав меморандум про допомогу ВСУ / Фото: AFP, Reuters/Kevin Lamarque

Україна отримає 60 млн доларів допомоги від США. Кошти виділять з рахунків Пентгона, в Україні з направлять на:

  • виробництво оборонних виробів;
  • і послуги Міністерства оборони;
  • військову освіту і підготовку.
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Про це йдеться в меморандумі, який підписав президент США Джо Байден.

"Делегує державному секретарю повноваження направити виділення коштів на суму 60 млн доларів ... для надання допомоги Україні", – йдеться в документі.

Військова допомога грошима

Ще в червні Міністерство оборони США затвердило другу частину допомоги по безпеці України у 2021 році обсягом в 150 млн доларів. Гроші виділені в рамках федеральної програми "Ініціатива допомоги з безпеки України" (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Їх можна витрачати:

  • на програми підготовки військовослужбовців ЗСУ;
  • на консультативні послуги;
  • на обладнання, в тому числі тактичне;
  • для надання медичної допомоги військовослужбовцям та евакуації в умовах бою;
  • на малі бойові катери Mark VI, контрбатарейна РЛС;
  • супутникові знімки і послуги з аналізу даних.

Нагадаємо, раніше в США також відзначали, що українська армія – одна з найсильніших в Європі.

У ЗСУ запевнили, що готові відобразити повномасштабне вторгнення противника.

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Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський підписав закони про збільшення чисельності Збройних сил Україна, а також про національний опір – створення територіальної оборони.

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