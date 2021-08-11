Банкрутство українського банку і зарплати по 4 тисячі доларів для вчителів – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Сайт "Сьогодні" зібрав всі найважливіші економічні новини середи 11 серпня

Банк "Земельний капітал" збанкрутував, а міністр освіти припустив, що вчителі можуть отримувати зарплати до 4000 доларів. Колаж: "Сьогодні"

11 серпня Кабмін призначив нового тимчасового начальника "Укрзалізниці", а міністр освіти Сергій Шкарлет висловив упевненість, що підвищення зарплат вчителям до 4 тисяч гривень в Україні – можливо.

Зростання споживчих цін в Україні

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У липні споживча інфляція підскочила до 10,2% (з 9,5% в червні). Через зростання споживчого попиту і зростання виробничих витрат: на сировину, енергію і оплату праці дорожчали макаронні, молочні та м'ясні вироби.

Водночас збільшення виробничих витрат і погані погодні умови позначилося на вартості сирих продуктів харчування.

У НБУ заявили, що на ринках очікується надходження нового врожаю – це сприятиме уповільненню інфляції. Також прогнозуються коригування глобальних цін на енергоносії та продовольство. Крім того, впливати на зниження інфляції буде підвищення облікової ставки і згортання антикризових монетарних заходів.

Новий тимчасовий начальник в "Укрзалізниці"

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11 серпня Кабінет міністрів України звільнив з посади виконуючого обов'язки голови правління "Укрзалізниці" Івана Юрика. Замість нього призначили радника міністра інфраструктури Олександра Камишина.

Призначення Камишина раніше уряду рекомендувала Наглядова рада, яка також розглянула рекомендацію Номінаційного комітету. Водночас Іван Юрик продовжить виконувати свої обов'язки на посаді члена правління, відповідального за фінанси.

Підвищення зарплат педагогам до 4 тисячі доларів

Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що зарплати викладачів в Україні реально підвищити до 4000 доларів після завершення першого етапу реформи вищої освіти. Однак такі зарплати будуть отримувати не всі.

"[Це трапиться], коли буде запущений Президентський університет. Для кращих викладачів 4000 доларів будуть реальністю. Звичайно, не для всіх. Але це буде точка перезавантаження нашої вищої освіти", – сказав Шкарлет.

Банкрутство банку

Через невиконання зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами через брак коштів банк "Земельний Капітал" віднесли до категорії неплатоспроможних.

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Банк віднесли до категорії проблемних ще з 1 липня, але ситуація так і не покращилася.

"З моменту віднесення банку до категорії проблемних фінансовий стан і показники банку погіршилися, обсяг високоліквідних активів зменшився до критичного рівня, що призвело до виникнення невиконаних платежів клієнтів", – пояснили в НБУ.

Зниження тарифів на електроенергію

В Україні з 1 жовтня знизять тарифи на електроенергію. Так, для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт⋅г, тарифи будуть знижені до 1,44 грн за кВт (зараз 1,68 грн). А для тих, хто споживає понад 250 кВт⋅г в місяць, тарифи залишаються без змін.

З 1 січня 2021 року в Україні скасовано дію пільгового тарифу на електроенергію для населення на перші 100 кВт⋅г в місяць. Тоді почала діяти єдина ціна на весь обсяг місячного споживання – 1,68 грн за кВт⋅г.

Однак незважаючи на це, ціна за електрику залишилася приблизно в два рази нижче реальної ринкової вартості.