Банківські ставки: як будуть змінюватися відсотки за кредитами і депозитами через політику НБУ

Минулого тижня Нацбанк вирішив залишити облікову ставку на найнижчому рівні в історії України – 6%. Водночас регулятор погіршив прогноз інфляції, припускаючи, що вже до середини року вона може становити 8,4%. Що це означає для пересічних українців? Як ці чинники позначаться на банківських продуктах – кредитах і депозитах?

Облікова ставка НБУ і банківські відсотки – який взаємозв'язок?

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Облікова ставка НБУ – це той відсоток, під який НБУ може видати банкам гроші (рефінансування) в разі, якщо їм не вистачає власних коштів для кредитів або депозитів. Рефінансування може знадобитися банкам, наприклад, якщо вкладники кинуться масово закривати депозити. Або якщо виникне підвищений попит на кредити.

Зрозуміло, що в реальному житті далеко не всі банки і не так вже й часто отримують рефінансування від НБУ, однак облікова ставка Нацбанку для кожного банку служить орієнтиром, на яких умовах він зможе отримати гроші, яких бракує, за потреби.

З цієї причини кожен банк розраховує свої ставки за кредитами і депозитами, орієнтуючись на облікову ставку Нацбанку. Тобто якщо облікова ставка знижується, найімовірніше, будуть знижуватися і банківські ставки за кредитами і депозитами, якщо підвищується – відбуватиметься зворотний процес.

Однак облікова ставка не єдиний фактор, який впливає на ставки кредитів і депозитів. Також відіграють роль інфляція, очікування, ступінь ризиків тощо. Тож прямої залежності між обліковою ставкою НБУ і ставками банків немає. Наприклад, якщо НБУ опустив облікову ставку на 2%, це не означає, що на 2% негайно зменшаться банківські відсотки за кредитами і депозитами.

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На інфографіці нижче видно, що зниження облікової ставки не завадило кредитами дорожчати. А депозити хоча і дешевшають услід за обліковою ставкою, проте не відразу, а через деякий час і не пропорційно зниженню облікової ставки.

Як зміняться відсотки за кредитами і депозитами

Облікова ставка НБУ продовжує залишатися на тому самому рівні вже більше ніж пів року, і цього часу було цілком достатньо, щоб банки зреагували своїми відсотками. З моменту зниження облікової ставки до нинішнього рівня (це сталося в червні 2020 року) прибутковість банківських депозитів упала в середньому на 3%.

Однак інфляція з того моменту значно прискорилася. Якщо влітку 2020-го в країні фіксували дефляцію (падіння цін), то до кінця року інфляція досягла 5% річних. І цей чинник, на думку експертів, може змусити банки найближчим часом переглянути ставки як мінімум за кредитами, навіть за незмінної облікової ставки НБУ.

"Збереження ключової процентної ставки без змін обіцяє справити мінімальний вплив на ставки за кредитами і депозитами, оскільки банки вже раніше зробили коригування. Однак варто звернути увагу на інфляційний тренд. Після провалу інфляції до 1,7% р/р у травні минулого року темпи інфляції набирають обертів, дійшовши в грудні до 5%. Це робить реальні ставки за кредитами (вираховуючи інфляцію) все менш жорсткими. Ймовірно, найближчим часом комерційні банки будуть підлаштовуватися під цю тенденцію, підвищуючи відсотки за кредитами. А депозити за низьких ставок все в меншій потребі", – говорить керівник "EXANTE Україна" Володимир Позній.

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Щодо депозитів, то на сьогодні продовжується тенденція на зниження відсотків. І реальна прибутковість за депозитами в 2021 році (номінальна ставка мінус інфляція) становитиме в кращому разі 1-2%. На думку економічного експерта доктора економічних наук Олега Яременка, банки нині не зацікавлені в розширенні депозитного портфеля і підвищенні ставок за депозитами.

"Депозитні операції для банків зараз не цікаві. Банки отримують необхідну ліквідність в Нацбанку за допомогою операцій з ОВДП. І, по суті, основна активність нині відбувається в цьому трикутнику: держава – Нацбанк – банки. Що ж стосується зацікавленості вкладників, то в суспільстві досі зберігається проблема довіри-недовіри до банківської системи. Події 2015-2016 років залишили у вкладників важку психо-фінансову травму. Тому ставка за депозитами має включати в себе ще й премію за ризик, який несе вкладник. У нас банки навіть чітко не пояснюють ризики, які несуть вкладники, підписуючи депозитний договір", – каже Олег Яременко.

Облікова ставка буде зростати

Однак уже найближчим часом може зрости й облікова ставка НБУ. У Нацбанку припускають, що це може статися ще в першому кварталі, а протягом року можливі кілька підвищень.

Підставою для підвищення облікової ставки може стати висока інфляція, яка набагато перевищує цільовий коридор. В НБУ розрахували, що оптимальною для України є інфляція 5% ± 1%, тобто від 4 до 6%.

Водночас в оновленому макропрогнозі НБУ йдеться, що інфляція вже в першому кварталі може перевищити попередні прогнози на рік (7%). До кінця березня вона може прискоритися до 7,6%, до середини року – до 8,4%, за підсумками третього кварталу, як очікується, сповільниться до 8,3% і до наступного Нового року повернеться до 7%.

Оскільки ще одна функція облікової ставки НБУ – регулювання інфляції, Нацбанк планує використовувати цей свій інструмент, щоб повернути інфляцію в прогнозний коридор.

"Збереження ставки на рівні 6% не стало несподіванкою. Прискорення темпів інфляції до 5% в річному виразі в грудні хоча і стало попаданням в ціль, але викликало занепокоєння через свою несподіваність. Економіка України повільніше виходить з пандемічного шоку і не очікує швидкої вакцинації достатньої частини населення, щоб повернутися до нормального укладу життя. У такій ситуації збереження облікової ставки видавалося оптимальним рішенням. Однак сьогодні важливо не стільки рішення регулятора про збереження ставки, скільки перегляд макроекономічного прогнозу. Зокрема, передбачається прискорення темпів інфляції більш ніж до 8% у другому і третьому кварталах 2021-го – це вище, ніж попередній прогноз. У відповідь на це Нацбанк почне цикл підвищення облікової ставки, ймовірно, вже в березні", – пояснює фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.

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НБУ припускає, що вже в першому кварталі облікова ставка може зрости і в середньому за квартал становити 6,1%. У другому кварталі, за прогнозами НБУ, її доведеться підняти до 6,9%, у третьому – до 7%. Поки планують, що на такому рівні вона протримається до кінця року і, можливо, весь 2022 рік.

"Щодо рівня облікової ставки, дуже багато залежатиме від становища на світових ринках. Якщо залучення капіталу в розвинених країнах буде недороге, це забезпечить ліквідністю ринки, що розвиваються, включно з Україною, підвищуючи попит на гривню через приплив грошей на національний ринок і в зростання експорту. Але цей позитивний сценарій навряд чи залишає простір для зниження ставок. Якщо ж волатильність ринків зросте в найближчі місяці, від НБУ може знадобитися захищати гривню від відтоку капіталу, почати цикл підвищення ставок. У будь-якому разі поки малоймовірний сценарій, за якого ставки можуть знижуватися в найближчі квартали: або інфляція розженеться через бурхливе відновлення, або тиск на високоприбуткові (і ризикові) активи приведе до підвищення ставок", – прогнозує Володимир Позній.

Підвищення облікової ставки НБУ стане ще одним стимулом для зростання банківських ставок за кредитами і депозитами. Але, повторимо, це відбувається не відразу, а через кілька місяців.

"Банки не будуть поспішати з підвищенням ставок за депозитами для населення. Цілком імовірно, що в першому півріччі 2021 року слід очікувати навіть їхнє зниження", – каже Михайло Демків.

Олег Яременко вважає, що загалом у 2021 році зміна банківських ставок, швидше за все, не перевищить 3%.

"З інфляцією ми більш-менш навчилися справлятися. Валютний курс, від якого також багато в чому залежить номінальна ставка, теж відносно стабільний. Тому можна сказати, що в економіці зберігається певна стабільність. Відповідно, можна припустити, що зниження або підвищення процентних ставок за кредитами і депозитами не перевищить 2-3 процентних пунктів", – каже Олег Яременко.

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