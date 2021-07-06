Банки почали блокувати рахунки боржників, українцям виплатять субсидії. Найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Рахунки боржників блокуватимуть, субсидії виплатять, ЗВР зросли. Колаж: "Сьогодні"
В Україні почала працювати нова система арешту рахунків боржників, субсидії за травень-червень скоро виплатять, валютні резерви в країні за місяць зросли на півмільярда доларів.
Банки почали блокувати рахунки за борги
ПриватБанк і Монобанк приєдналися до системи блокування рахунків / Фото: уніан, НБУ, Дія
В Україні запрацювала нова система блокування рахунків боржників і автоматичного списання грошей. Раніше автоматичний арешт рахунків міг застосовуватися тільки стосовно неплатників аліментів. Тепер нововведення стосується всіх боржників, які потраплять до відповідного реєстру.
Українцям виплатять субсидії за травень і червень
Субсидії скоро виплатять, але вони будуть невеликими / Фото: Сьогодні
Одержувачі субсидії на оплату послуг ЖКГ найближчим часом отримають виплати за травень і червень. Йдеться про субсидії, які перепризначали автоматично. Середній розмір субсидії за ці місяці становить всього 290 гривень – через те, що вартість комуналки знизилася після завершення опалювального сезону.
Валютний резерв України зріс
ЗВР України зросли / Фото: AFP, НБУ
Станом на 1 липня 2021 року міжнародні (золотовалютні) резерви (ЗВР) України становили 28,36 млрд в еквіваленті. Отже, їхній обсяг за місяць збільшився більш ніж на півмільярда доларів. Втім, з початку року обсяг резервів зменшився на 740 млн доларів.
В Україні подорожчає нерухомість
Житло поки що не подешевшає / Фото: Сьогодні, Pixabay
В Україні знову може подорожчати нерухомість. Експерти прогнозують: дорожчати будуть як новобудови, так і старий житловий фонд.
В Україні почався сезон ґрунтової лохини
Ціни на лохину виявилися значно нижчими, ніж минулого року. Колаж "Сьогодні"
В Україні фермери почали масовий збір врожаю лохини. Ціни на дрібнооптові партії лохини з місцевих господарств варіюються в діапазоні 250-350 грн/кг, що в середньому на 20% дешевше, ніж на перші партії в попередньому сезоні.
Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: