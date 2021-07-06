Банки почали блокувати рахунки боржників, українцям виплатять субсидії. Найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

В Україні почала працювати нова система боротьби з боржниками, українців чекає виплата за субсидіями за травень і червень

Рахунки боржників блокуватимуть, субсидії виплатять, ЗВР зросли. Колаж: "Сьогодні"

В Україні почала працювати нова система арешту рахунків боржників, субсидії за травень-червень скоро виплатять, валютні резерви в країні за місяць зросли на півмільярда доларів.

Банки почали блокувати рахунки за борги

Реклама ПриватБанк і Монобанк приєдналися до системи блокування рахунків / Фото: уніан, НБУ, Дія

В Україні запрацювала нова система блокування рахунків боржників і автоматичного списання грошей. Раніше автоматичний арешт рахунків міг застосовуватися тільки стосовно неплатників аліментів. Тепер нововведення стосується всіх боржників, які потраплять до відповідного реєстру.

Українцям виплатять субсидії за травень і червень

Субсидії скоро виплатять, але вони будуть невеликими / Фото: Сьогодні

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Одержувачі субсидії на оплату послуг ЖКГ найближчим часом отримають виплати за травень і червень. Йдеться про субсидії, які перепризначали автоматично. Середній розмір субсидії за ці місяці становить всього 290 гривень – через те, що вартість комуналки знизилася після завершення опалювального сезону.

Валютний резерв України зріс

ЗВР України зросли / Фото: AFP, НБУ

Станом на 1 липня 2021 року міжнародні (золотовалютні) резерви (ЗВР) України становили 28,36 млрд в еквіваленті. Отже, їхній обсяг за місяць збільшився більш ніж на півмільярда доларів. Втім, з початку року обсяг резервів зменшився на 740 млн доларів.

В Україні подорожчає нерухомість

Реклама Житло поки що не подешевшає / Фото: Сьогодні, Pixabay

В Україні знову може подорожчати нерухомість. Експерти прогнозують: дорожчати будуть як новобудови, так і старий житловий фонд.

В Україні почався сезон ґрунтової лохини

Ціни на лохину виявилися значно нижчими, ніж минулого року. Колаж "Сьогодні"

В Україні фермери почали масовий збір врожаю лохини. Ціни на дрібнооптові партії лохини з місцевих господарств варіюються в діапазоні 250-350 грн/кг, що в середньому на 20% дешевше, ніж на перші партії в попередньому сезоні.

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Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: