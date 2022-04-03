Авто за чарку алкоголю? Де в Україні посилили "сухий закон"

В окремих областях України заборонили продаж алкогольних напоїв під час війни та посилили відповідальність за порушення

У деяких областях України посилили "сухий закон" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З 1 березня в деяких областях України ввели заборону на продаж алкоголю. За місяць ситуація дещо змінилася.

Редакція "Сьогодні" розбиралася, в яких областях посилили відповідальність за порушення "сухого закону" під час війни, а де скасували заборони.

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Львівська область

У Львові та населених пунктах Львівської громади з 1 березня заборонили продавати алкоголь взагалі на час воєнного стану. Пізніше Львівська обласна військова адміністрація ввела обмеження на продаж алкогольних напоїв з 21:00 до 10:00, відтак остаточне рішення про повну заборону залишається за територіальними громадами.

Після тривалих суперечок 2 квітня у Львові посилили відповідальність за недотримання вимог і розпивання алкоголю в громадських місцях. Порушників збираються залучати до громадських робіт. Якщо ж правоохоронці спіймають водія у нетверезому стані, транспортний засіб у нього планують вилучити на потреби Збройних сил України.

Водночас з 12:00 до 20:00 виробникам пива дозволили збувати свою продукцію, якщо вона виготовлена методом бродіння без додавання етилового спирту. Розпивати алкоголь на терасах досі заборонено.

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Київ та область

У столиці з 1 квітня частково дозволили продавати алкогольні напої в магазинах та ресторанах. Торгівлю такими товарами дозволили здійснювати з 11:00 до 16:00. Повна заборона діяла у Києві з 1 березня.

Сумська область

З 27 лютого в Сумській області запровадили заборону на продаж алкоголю. Однак уже наприкінці березня дещо послабили правила та дозволили продавати спиртне по вихідних. Обмеження діятимуть до завершення воєнного стану, а командири військових частин мають слідкувати, щоб бійці не зловживали алкогольними напоями.

Черкаси

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко запевнив жителів, що місто не запроваджуватиме заборону на продаж алкоголю. За його словами, відповідне рішення може ухвалити лише Черкаська ОВА, однак обмеження не змінить ситуації. Раніше мер розповідав, що міський бюджет отримує чимало грошей від продажу вина, пива та горілчаних виробів – орієнтовно 2,6 мільйона гривень.

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Полтавська область

Від 2 квітня дозволили продавати міцні напої у Полтавській області. Послаблення діятиме з 12:00 до 18:00, відповідно до рішення Ради оборони області. У такий спосіб мають намір підтримати місцеву економіку. Однак алкоголь не продаватимуть військовим та правоохоронцям.

Одеська область

Керівник Одеської ОВА Максим Марченко підписав наказ, яким з 1 квітня дозволили продавати в області вино, пиво, лікер, шампанське та портвейн. Магазини та заклади харчування можуть збувати таку продукцію з 9:00 до 15:00. Міцніші напої досі під забороною. Категорично не можна продавати алкоголь військовим та правоохоронцям. Якщо рівень злочинності в області зросте, то послаблення знову скасують.

Вінницька область

"Сухий закон" у Вінницькій області тривав до 22 березня, доки голова місцевої ОВА Сергій Борзов не дозволив продавати слабоалкогольні напої. Під час воєнного стану вінничанам наголосили, що за нетверезе водіння у них можуть забрати автомобіль на потреби ЗСУ та територіальної оборони.

Водночас з 29 березня окремим наказом у Вінницькій області заборонили продавати алкоголь військовим, нацгвардійцям, учасникам територіальної оборони та інших військових формувань та особам зі зброєю.

Вплив алкоголю на організм

У Центрі громадського здоров’я підтримали ініціативу областей щодо заборони на продаж алкоголю. Українцям нагадали, що спиртне негативно впливає на роботу нервової системи, уповільнює мозкову діяльність та спонукає до агресивних дій і насильства.

Алкоголь знижує здатність швидко та адекватно реагувати на події та ухвалювати зважені рішення. Водночас сприяє нещасним випадкам і травматизму. Якість сну напідпитку також погіршується, що може вилитись у надмірну тривожність, стрес та депресію. Спиртовмісними напоями легко можна отруїтися.

"Замініть вживання алкоголю медитацією або хорошим та якісним сном – це буде ефективніше вам та допоможе зберегти життя, якщо раптом станеться екстрена ситуація", – зауважили у ЦГЗ.

Раніше ми розповідали, що у великих містах ціни на нелегальний міцний алкоголь зросли в кілька разів. Збувають його в селах та містах на заході України. Найвищі цінники – у Львові, де раніше бюджетний алкоголь тепер коштує як у ресторані.