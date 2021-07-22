Авто на бензині та дизелі доживають останні роки: що заборонять

В Україні хочуть заборонити автомобілі на бензині та дизпаливі. Колаж "Сьогодні"

В Україні незабаром можуть зникнути з продажу автомобілі на бензині і дизелі. Відповідний проєкт закону готує Міністерство інфраструктури. Після громадського обговорення він повинен бути поданий до Верховної Ради.

Реклама

Сайт "Сегодня" розповідає, які зміни передбачає законопроєкт, як зміниться ринок і що прогнозують експерти.

Які транспортні засоби будуть заборонені

Новий законопроєкт пропонує заборонити ввозити на територію країни і взагалі реєструвати в Україні такі моторні транспортні засоби:

легкові автомобілі, включаючи фургони та гоночні машини;

автомобілі для перевезення 10 і більше людей (мікроавтобуси, автобуси);

"автобудинки", трейлери для подорожей і інші транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей;

транспортні засоби для перевезення вантажів;

моторні транспортні засоби спеціального призначення, в тому числі автокрани, пожежні автомобілі, бетономішалки, поливальні машини, тягачі до напівпричепів тощо.

Заборона не поширюватиметься на автомобілі Збройних Сил та інших військових формувань, на фермерську техніку і раритетні автомобілі (до 1980 року випуску). Також не відмовлять у реєстрації, якщо автомобіль дістався у спадок.

Одночасно планується всіляко стимулювати розвиток електротранспорту та відповідної інфраструктури – правда, іншими законопроєктами, про що йдеться в пояснювальній записці.

Реклама

Залишилося п'ять років...

Відповідно до законопроєкту, заборона на ввезення авто повинен вступити в силу не відразу, а через кілька років. І правила передбачається посилювати поступово. Старі автомобілі з дизельними двигунами внутрішнього згоряння планується заборонити для ввезення та реєстрації з 1 січня 2027 року, а нові дизельні машини і автомобілі з бензиновими двигунами – з аж 2030 року.

Як аргументують автори законопроєкту, вимога щодо поступової відмови від бензину і дизеля висуває Євросоюз. Законопроект розроблений на виконання окремих положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та Директиви Європарламенту та Ради Європи 2009/33.

"Транспортна політика ЄС поставила завдання скоротити наполовину використання автомобілів на традиційних видах палива в містах до 2030 року і повністю від них відмовитися до 2050 року", – наголошується в пояснювальній записці до законопроекту.

Реклама

Також поступовий перехід на більш екологічні види палива передбачений Національної транспортної стратегії України, розрахованої до 2030 року.

Ринок кардинально зміниться

Експерти вважають, що заборона на ввезення і продаж автомобілів на бензині і дизелі кардинально змінить ринок в Україні.

"За даними аналітичної служби OLX, наразі бензинові автомобілі в 50 разів популярніші від електрокарів, машини на газі – в 36 разів популярніші. Згідно з опитуванням, яке проводилося серед 10 тисяч автомобілістів в травні 2021 року, нині лише 9% опитаних віддають перевагу машинам на газі і ще менше електрокарам – 2%. Низька популярність "газових" авто пояснюється не таким широким вибором, а електрокари відлякують ціною – в середньому вона становить 15-20 тис. доларів за б/в машину, в той час як середня ціна газових – 4 тис. доларів. Для порівняння: середня ціна бензинових – 5,2 тис. доларів, і їхній вибір величезний. Також важливим фактором є поки що нерозвинена інфраструктура і мала кількість зарядних станцій за межами міст", – говорить Андрій Коцина, керівник напряму "OLX Авто".

Однак сам тренд на екологічність і електрифікацію стає дедалі сильнішим, визнає експерт. 13% опитаних сказали, що не мають власного авто з-за небажання забруднювати навколишнє середовище. Ухвалення такого закону може стимулювати "пішохідну" частина населення купувати електроавто.

"До 2030-го сам ринок може природним чином перебудуватися під автомобілі без викидів. При наявності пропозицій і адекватної ціни електрокари просто витіснять машини на бензині", – вважає Андрій Коцина.

Економічний експерт Борис Кушнірук вважає ідею поступової відмови від бензинових двигунів правильною.

"Сама по собі постановка питання правильна. І строк – до 2030 року – цілком реалістичний. До цього часу кількість проданих автомобілів із електродвигуном буде перевищувати кількість проданих авто на двигунах внутрішнього згоряння. Але є ризик, що до цього часу багато автомобілів на дизельних двигунах, які тепер хочуть заборонити в Європі, почнуть продавати в Україні, причому мало не за безцінь. І ми завеземо величезну кількість таких авто, що сильно погіршить екологічну ситуацію. Я вважаю, нам найближчим часом треба стимулювати розвиток електротранспорту. На мій погляд, насамперед потрібно встановити правила, коли автомобілі на двигунах внутрішнього згоряння не можна буде купувати за бюджетні гроші. Автобуси, швидкі, машини пошти тощо. Тобто потрібно розширювати зони використання електротранспорту. Але оскільки тепер вони дорожчі за бензинові, повинна бути підтримка з боку держави. Доступні кредити для місцевих органів влади, лізинг тощо. Крім того, у багатьох країнах вже тепер заборонений в'їзд в центр міста на автомобілях із двигуном внутрішнього згоряння. А для автомобілів на електродвигунах роблять безкоштовною або дуже дешевою вартість парковки в центрі міста. Все потрібно робити в комплексі", – перераховує Борис Кушнірук ідеї для перехідного етапу.

Він вважає, що навіть автомобілі на газу – вже вчорашній день, і незабаром вони також потраплять під заборону.

Реклама

Економічний експерт Борис Кушнірук / Фото: Facebook

В той же час керівник компанії "Маркетолог №2" Юрій Будилів вважає, що заборонити або навіть скоротити ввезення в Україну машин на бензині не дозволять ті ж ЄС і США.

"Зараз старі автомобілі з Європи і США активно ввозять в Україну. Якщо це заборонити, їм просто нікуди буде дівати цей мотлох. Так що заборона буде дуже невигідною для Євросоюзу і США з економічного погляду. І я вважаю, нам просто не дадуть цього зробити", – вважає Юрій Будилів.

Юрій Буділов, керівник "Маркетолог №2"

Раніше сайт "Сегодня" писав, що по забрудненню повітря Київ займає лідируючі позиції в світі.

Також ми пояснювали, чому в США зросли ціни на старі автомобілі.