Авіакомпанії SkyUp і Windrose порадували українців знижками: скільки заощадимо

Авіарейси можуть скасувати або змінити розклад, а повернення коштів може затягтися на тижні чи місяці

SkyUp і Windrose порадували знижками / Коллаж "Сьогодні"

Попри відмову від десятків авіарейсів на внутрішніх і міжнародних напрямках, українські чартерні авіакомпанії SkyUp та Windrose запровадили знижки на свої квитки.

Реклама

Про це повідомляє видання Avianews.com.

Так, щоб отримати 12% знижки від SkyUp Airlines, присвяченої триріччю з початку польотів, потрібно на сайті авіакомпанії зареєструватися або авторизуватися в кабінеті пасажира і згенерувати промо-код. Він діє 21, 22 і 23 травня. Знижка застосовується для внутрішніх і міжнародних рейсів, які будуть вилітати в період з 21 травня по 31 жовтня 2021 року.

Однак промо-код не діє для періодів державних свят – Дня Конституції та Дня Незалежності – з 18 червня по 29 червня, з 20 серпня по 25 серпня.

Читайте також: SkyUp загадково скасував 8 рейсів з України в Європу

Реклама

Windrose Airlines пропонує 10% знижку на внутрішні рейси. Щоб отримати її, після заповнення даних пасажира на сторінці оплати потрібно ввести промо-код FLIGHTWITHWINDROSE у відповідне поле.

При цьому бронювати переліт потрібно тільки в один бік, щоб знизити ціну. Якщо купувати квиток одразу туди-назад, то при введенні промо-коду виводиться помилка "кількість польотів в бронюванні перевищує доступну".

У випадках, коли знижка застосовується, її фактичний розмір становить 8,7%, а не 10%. Наприклад, при ціні квитка 1168 грн розмір знижки становить 102 грн.

В описі акції не вказано строк дії промо-коду, а також на рейси в який період діє знижка.

Реклама

Окрім того, перед покупкою авіаквитків потрібно врахувати, що авіакомпанії можуть скасувати рейс або змінити розклад. При цьому повернення коштів може затягтися на тижні чи місяці.

Нагадаємо, що днями SkyUp скасував рейс із Запоріжжя до Одеси. Це був останній внутрішній маршрут із Запоріжжя, раніше старт польотів по ньому переносили на червень. Рейси з Запоріжжя до Львова лоукостер скасував трохи раніше.