Аварія в Енергодарі стала результатом прорахунків уряду і НКРЕКП, – Саква

Упродовж тривалого часу генеруючі компанії через штучні обмеження уряду і НКРЕКП працювали у збиток, що позначилося на їхній здатності купувати паливо і вчасно проводити капітальні ремонти обладнання.

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Про це заявив перший заступник голови Всеукраїнської енергетичної асамблеї Юрій Саква, повідомляє "Politeka".

"Наразі теплова генерація опинилася у складних умовах, коли встановлені безліч обмежень. Коштів не вистачає не тільки на те, щоб купити вугілля і відновити склади, але й відремонтувати обладнання. І обладнання починає виходити з ладу", – зазначив Саква в ефірі телеканалу "Україна24".

Аварія на підстанції запорізького обленерго, яка спровокувала відключення Запорізької ТЕС, стала уже черговим сигналом критичного стану енергетичної інфраструктури.

"Енергетика не може працювати у збитковому режимі, без коштів. Треба відновити систему нормальних бізнес-відносин. Усунути з ринку всі вади, які відомі. Наразі ринок електричної енергії працює в ручному режимі – це і стало причиною того, що зараз в Запоріжжі й на інших станціях", - додав експерт.

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За його словами, НКРЕКП має негайно ліквідувати фінансові перекоси на ринку і збалансувати фінансовий стан галузі, інакше аварії на кшталт зупинки енергоблоку Словянської ТЕС, пожежі на Зміївській ТЕС і відключення Запорізької ТЕС можуть повторитися на інших об’єктах критичної інфраструктури.

Нагадаємо, 3 лютого через замикання на трансформаторі підстанції "Луч" Запоріжжяобленерго, спрацювала система аварійного захисту Запорізької ТЕС. Станція була відключена від енергомережі, що призвело до короткострокового припинення електропостачання міста Енергодар і прилеглих населених пунктів.

Зусиллями енергетиків Запорізької ТЕС, електропостачання споживачів було відновлено менш ніж через годину після інциденту на підстанції "Луч".

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