Аваков показав декларацію: 1,5 млн євро, ікона з Мадонною і чорний алмаз

Глава МВС Арсен Аваков подав щорічну декларацію про доходи, з якої випливає, що міністр володіє елітним житлом, колекцією дорогих годинників, картинами і тримає на рахунках сотні тисяч доларів і 1,5 млн євро.

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Про це свідчать дані його електронної декларації в Єдиному реєстрі.

Нерухомість

Аваков задекларував 12-кімнатні апартаменти в центрі Харкова загальною площею 657,90 кв. м, квартиру в 70,90 кв. м, теж у Харкові, і квартиру 55,40 кв. м у Чугуєві під Харковом.

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Міністру також належать дві земельні ділянки по 12 соток у с. Коробочкине Чугуївського району.

Крім того, глава МВС зазначив як своє житло в Києві номер у готелі площею в 77,6 кв. м.

Цінності

У розділ "Цінне рухоме майно" декларації Авакова потрапили наручні годинники Rolex, Vacheron Constantin і Jaeger LeCoultre, придбані відповідно в 1992, 2003 і 2004 роках.

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Міністр також показав колекцію мідних, бронзових, срібних і золотих монет XVI-XXI ст. з території нинішньої України, Стародавньої Греції; Російської, Австро-Угорської та Римської імперій II ст. до н. е. – XX ст. н. е. (усього – 2661 монета).

Крім того, головному силовику належить колекція з 24 золотих монет країн Європи й Америки XVIII-XXI ст., а також колекція срібних і золотих монет, викарбуваних Національним банком України.

Аваков задекларував десятки полотен сучасних українських, радянських та зарубіжних художників, картину з кольорового бісеру із зображенням коня на синьому тлі XVIII в. невідомого художника, ліногравюру Пабло Пікассо і гравюру німецького художника Карла Плюкебаума початку XX ст.

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Глава МВС володіє колекцією картин з батика, іконами із зображенням Мадонни і Миколи Чудотворця (XVI-XVII ст.), іконою "Неопалима купина" (XVIII-XIX ст.), набором для гри в шахи та нарди в художньому виконанні, набором шахів з використанням напівдорогоцінного каміння, кількома бронзовими камінними годинниками (XIX-XX ст.) і колекціями українських поштових марок з моменту проголошення незалежності та різних країн 1960-2000 рр. з космічної і художньої тематики, а також ювілейних марок і блоків СРСР.

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Міністру також належить колекція вин виробництва Франції, Італії, Німеччини, Австрії, України, Іспанії, США та Чилі (730 пляшок). Окремо він показав у декларації пляшку Chateau Mouton-Rothschild 1945 року розливу і дюжину пляшок вина першої половини 1980-х років.

Аваков вказав у декларації і десяток наборів італійських меблів – для робочих кабінетів, спалень, кухонь, вітальні та бібліотеки, антикварне дзеркало в горіховій оправі XIX ст., набір світильників, бра, торшерів і настільних ламп виробництва Австрії, Італії та Голландії, а також колекцію з дев'яти одиниць холодної зброї з колекції XIX-XXI ст.

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Майно подружжя

Дружині Авакова Інні належать шуби з каракулю, хутра соболя, світлої і темної норки, а також сумочки Hermes, Chanel і Louis Vuitton. Вона також власниця кольє з білого золота з діамантами, золотих перснів, сережок і намиста з коштовним камінням, підвіски з білого золота з діамантами білого кольору. Крім того, у декларації вказано один чорний діамант і три білих без оздоби.

Міністр записав на себе "художній ювелірний виріб з використанням срібла, золота та напівдорогоцінного коштовного каміння у вигляді бурової нафтової вишки" .

У графі "Транспортні засоби" ні сам Аваков, ні члени його родини нічого не вказали.

Доходи

За місцем роботи за рік Аваков заробив 692 тис. грн і отримав від Ощадбанку 123 тис. грн як відсотки. Дружина за рік заробила майже 4,4 млн грн.

На банківських рахунках міністр зберігає майже 800 тис. грн, 200 тис. дол., а його дружина – ще 190 тис. дол. і майже 1,5 млн євро в італійському банку. Також Аваков купив банківського золота на 2 млн гривень. Готівкою він тримає 6 тис. грн, 9400 доларів, 43 тис. євро, 96 тисяч японських єн (24,5 тис. грн).

Крім того, Аваков задекларував 836 тис. грн витрат за організацію перельоту нацгвардійця Віталія Марківа після того, як італійський суд виправдав його у справі про загибель фотокореспондента на Донбасі.

Глава МВС також вказав, що є главою Фізкультурно-спортивного товариства "Динамо".

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Аваков показав у декларації за 2019 рік мільйон гривень, чотири шуби і жодної машини.

А коли в декларації Авакова знайшли порушення, міністр пообіцяв виправити неточність.

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