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АТП просить президента Зеленського взяти під контроль виконання меморандуму із "зеленими" інвесторами

28 січня, 11:52

Инна Бабур Инна Бабур

Зобов'язання між урядом та інвесторами у ВДЕ були законодавчо закріплені у 2020 році

Американська торгова палата (АТП) в Україні просить Володимира Зеленського взяти під особистий контроль виконання Україною зобов'язань меморандуму між урядом країни і "зеленими" інвесторами, які були законодавчо закріплені у 2020 році.

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Таке прохання міститься в листі президента АТП Андрія Гундера до глави української держави від 26 січня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Просимо взяти під особистий контроль імплементацію положень закону №810-IX і виконання зобов'язань, передбачених чинним законодавством та меморандумом, а також запобігти ухваленню органами державної влади рішень, які будуть суперечити досягнутим раніше домовленостям між державою та інвесторами", – випливає із тексту листа.

Як нагадав Гундер, 1 серпня 2020 року набрав чинності Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії" (№810-IX).

Метою прийняття цього документа була стабілізація "зеленого" тарифу, підвищення ліквідності ринку електроенергії шляхом законодавчого закріплення положень, передбачених у меморандумі про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики в Україні. Він був підписаний 10 червня 2020 року між Кабінетом міністрів, Міненерго, Нацкомісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), і двома профільними асоціаціями у сфері відновлюваної енергетики в Україні.

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Згідно з меморандумом, бізнес-співтовариство підтримало реструктуризацію "зелених" тарифів в обмін на зобов'язання українського уряду забезпечити поточну оплату "зеленої" електроенергії, а також погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ). Зокрема, документ передбачав погашення 40% заборгованості перед ВДЕ у четвертому кварталі 2020 року і по 15% – щокварталу протягом 2021 року.

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Виходячи із закону 810-IX, для погашення боргів перед ВДЕ уряд пропонував використовувати кошти держбюджету на 2021 рік у обсязі не менше 20% вартості річного виробництва "зеленої" електроенергії, а також випуск облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) терміном обігу на п'ять років. Однак жоден із зазначених механізмів до теперішнього часу не був використаний.

"Відповідно, компанії – члени АТП очікували, що уряд виконає свої зобов'язання по законодавству і меморандуму шляхом направлення не менше 9 млрд грн за рахунок залучених 10,25 млрд грн кредитних коштів для погашення 40% заборгованості перед виробникам ВДЕ, накопиченої станом на 1 серпня 2020 в розмірі 22,4 млрд грн. Проте 16 січня 2021 року НКРЕКП видала ДП "Гарантований покупець" припис не менше 50% коштів, отриманих від НЕК "Укренерго" в рамках кредитів, наданих банками під гарантії держави, направляти на погашення заборгованості перед НАЕК "Енергоатом", – підкреслює Гундер.

Він вважає, що подібні дії з боку НКРЕКП можуть свідчити про небажання держави виконувати зобов'язання перед "зеленими" інвесторами.

Як повідомлялося, ДП "Гарантований покупець" ( "ГарПок") має намір звернутися до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля із проханням прийняти урядове рішення щодо розподілу між НАЕК "Енергоатом" і виробниками електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ) 10,25 млрд грн кредитних коштів держбанків, які "ГарПок" отримає від НЕК "Укренерго" в рамках погашення системним оператором заборгованості перед виробниками електроенергії.

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інвестори Володимир Зеленський Укренерго НКРЕКП Американська торгова палата зелена енергетика ВДЕ
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