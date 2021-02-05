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Атомних вечірок не буде: в Криму знесуть недобудовану АЕС

5 лютого, 20:50

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

У машинному залі АЕС в Щолкіно п'ять років проводили вечірки "КаZантип"

Учасники КаZантипу біля Кримської АЕС

Учасники КаZантипу біля Кримської АЕС / Фото: уніан

Підконтрольний Росії "уряд" окупованого Криму вирішив до кінця 2021 року знести недобудовану атомну електростанцію в Щолкіно на сході півострова.

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Під знесення підуть об'єкти загальною площею понад 22 тис. кв. метрів, серед них – реакторне відділення, одно- і триячейкові дизельгенераторні станції.

Кримська АЕС вважається однією з найзнаменитіших недобудов на півострові. Будучи у високому ступені готовності, після розпаду СРСР була занедбана через аварію на Чорнобильській атомній електростанції.

З 1995 року по 1999 рік в машинному залі АЕС в Щолкіно проводили вечірки фестивалю "КаZантип" під гаслом: "Атомна вечірка в реакторі".

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2015 року окупанти спробували замінити "КаZантип" широко розрекламованим фестивалем "Кримфест", проте на нього не приїхали ні музиканти, ні глядачі.

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А 2016-го проведення музичного фестивалю Befooz, який мав стати наступником "КаZантипа", заборонили під приводом боротьби з наркотиками і алкоголем.

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Крим знос АЕС довгобуд КаZантип фестивалі

Джерела: Сьогодні , Інтерфакс

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