Атомних вечірок не буде: в Криму знесуть недобудовану АЕС

У машинному залі АЕС в Щолкіно п'ять років проводили вечірки "КаZантип"

Учасники КаZантипу біля Кримської АЕС / Фото: уніан

Підконтрольний Росії "уряд" окупованого Криму вирішив до кінця 2021 року знести недобудовану атомну електростанцію в Щолкіно на сході півострова.

Реклама

Під знесення підуть об'єкти загальною площею понад 22 тис. кв. метрів, серед них – реакторне відділення, одно- і триячейкові дизельгенераторні станції.

Кримська АЕС вважається однією з найзнаменитіших недобудов на півострові. Будучи у високому ступені готовності, після розпаду СРСР була занедбана через аварію на Чорнобильській атомній електростанції.

З 1995 року по 1999 рік в машинному залі АЕС в Щолкіно проводили вечірки фестивалю "КаZантип" під гаслом: "Атомна вечірка в реакторі".

В тренді Курс долара в Україні просів нижче психологічної позначки

2015 року окупанти спробували замінити "КаZантип" широко розрекламованим фестивалем "Кримфест", проте на нього не приїхали ні музиканти, ні глядачі.

Реклама

А 2016-го проведення музичного фестивалю Befooz, який мав стати наступником "КаZантипа", заборонили під приводом боротьби з наркотиками і алкоголем.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама