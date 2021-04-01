Асоціація "Укркокс" просить прем’єра не ухвалювати проєкт закону про викиди

Його норми призведуть до закриття всіх коксохімічних підприємств і скорочення виробництва у суміжних галузях

Проєкт закону про викиди (№ 4167) не може бути ухвалений у поточній редакції, адже його норми призведуть до закриття всіх коксохімічних підприємств і скорочення виробництва сталі та чавуну.

Реклама

Про це йдеться у відкритому листі до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля від Української науково-промислової асоціації (УНПА) "Укркокс", повідомляє "РБК-Україна".

В асоціації зазначають, що близько 200 тисяч українців залишаться без роботи, а у великих промислових містах (Маріуполь, Запоріжжя, Кривий Ріг) значно зросте соціальна напруга. Саме тому проєкт має бути доопрацьований з урахуванням українських реалій.

Як сказано у листі, більшість коксохімічних батарей, які побудовані в Україні, не вичерпали навіть половину нормативного строку своєї роботи. Проте виконати нові вимоги щодо викидів, які передбачені законопроєктом №4167, і радикально зменшити кількість викидів на цих батареях фізично неможливо в силу технічних особливостей.

"Ці батареї – агрегати вартістю 400-450 млн доларів. Досягнення нормативів викидів, закладених у законі, можливо тільки за умови будівництва нових коксових батарей. А зупинка батарей паралізує всю коксохімічну галузь України", – пояснюють в асоціації.

В тренді Живуть завтрашнім днем: чому інвестори тікають з України

Реклама

Там наголошують: забезпечити імпорт більш ніж 5 млн тонн коксу на рік неможливо. Таким чином, зупинка коксохімічної галузі потягне за собою скорочення виробництва у суміжних галузях, видобутку коксівного вугілля, різке скорочення робочих місць у гірничо-металургійному комплексі (150-200 тисяч робочих місць) та підвищення соціальної напруги у містоутворюючих регіонах (Маріуполь, Запоріжжя, Кривий Ріг, Кам’янське).

"Законопроєкт №4167 не може бути підтриманий у поточній редакції. Необхідно врахувати технічну спроможність нашої держави та встановити реальні строки поетапного впровадження європейських норм викидів забруднюючих речовин. Ми пропонуємо провести широку дискусію з бізнесом, промисловими асоціаціями, науковими установами, щоб оцінити обсяги інвестицій для досягнення підприємствами нових екологічних стандартів. Поспішність у прийнятті проєкту призведе до незворотних руйнівних наслідків", – попередили в асоціації "Укркокс".

Нагадаємо, раніше Європейська бізнес-асоціація (ЄБА) закликала Верховну Раду доопрацювати законопроєкт №4167, оскільки на реалізацію законопроєкту необхідно мінімум 10 млрд дол. Крім того, право дозвільного органу (Мінприроди) самостійно зупиняти або анулювати інтегрований дозвіл без рішення суду створює сприятливі передумови для корупції.

Своєю чергою президент Союзу хіміків Олексій Голубов заявив, що прийняття законопроєкту про зниження промислових викидів у запропонованому урядом вигляді вб'є промисловість, оскільки підприємства не мають мільярдів на екомодернізацію, їм потрібна підтримка держави.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама