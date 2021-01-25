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Асоціація екологів звернулася до міністра Абрамовського

25 січня, 16:51

Инна Бабур Инна Бабур

Екологи вимагають організувати публічні обговорення рекомендацій щодо складання звіту з оцінки впливу на навколишнє середовище

Професійна асоціація екологів України (ПАЕУ) звернулась до глави Міндовкілля Романа Абрамовського із вимогою організувати публічні обговорення Рекомендацій зі складання звіту з оцінки впливу на довкілля та не допустити їх ухвалення без оцінки громадськості. Про це йдеться у відкритому листі від ПАЕУ до Абрамовського.

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Лист ПАЕУ до міністра захисту навколишнього середовища і природних ресурсів України Романа Абрамовського

Лист ПАЕУ до міністра захисту навколишнього середовища і природних ресурсів України Романа Абрамовського

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"Оскільки ПАЕУ представляє більшість суб’єків господарювання та розробників звітів оцінки впливу на довкілля, а опублікований 10 грудня 2020 року проєкт "Загальних методичних рекомендацій щодо змісту та порядку складання звіту з оцінки впливу на довкілля" безпосередньо впливає на їхню діяльність, просимо надіслати ПАЕУ фінальну версію Методичних рекомендацій, та організувати їх публічне обговорення", – наголошується у листі.

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