В Україні різко зросли борги по зарплатам: які галузі в антилідерах

Заборгованість з виплат заробітної плати на 1 липня 2021 року склала 3592,6 мільйона гривень або 107,2% в порівнянні з показниками місяцем раніше. Дані опублікувалаДержавна служба статистики.
Станом на 1 червня статистика була більш оптимістичною – на 242 мільйони менше. Якщо порівнювати з показниками на початку року, то борг зріс на 981 мільйон.
Очолили антирейтинг з величезною різницею наступні галузі:
- Промисловість – 74,8%;
- Професійна, наукова та технічна діяльність – 8,5%.
Області-боржники:
- Донецька – 20,5%;
- Харківська – 14%;
- Дніпропетровська – 12,7%;
Динаміка заборгованності з виплати зарплати
На Київ припадає чимала частина заборгованості із зарплати – 13,4%. Також повідомляється, що сума боргу на підприємствах, які припинили подавати звіти протягом 2019-2020 років, на 01 липня 2021 склала 158,6 мільйона гривень. Для порівняння, на початку травня цей показник був вищий – 165,9 мільйона гривень.
Нагадаємо, в Україні середня зарплата підвищилася до 14 313 грн в червні 2021 роки після 13 499 в травні. У порівнянні з минулим місяцем показник збільшився на 6%, а за рік (проти червня-2020) – на 23,6%.
Найвища середня зарплата зафіксована в Києві (20 455 грн), найнижча – в Кіровоградській області (11 497 грн). Різниця між показниками в цих регіонах досягає 8 958 грн.
Нарівні з підвищенням зарплат і збільшенням заборгованостей з виплат, підскочили ціни на продукти. Сильно злетить вартість соняшникової олії. Прогноз експертів на цей рахунок у новинах "Сьогодні":
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