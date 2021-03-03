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АМКУ заявляє про відсутність підстав для пошуку монопольних зловживань у секторі зеленої енергетики

3 березня, 15:22

Ирина Ненько Ирина Ненько

АМКУ не має даних про перевищення "зеленими" виробниками порога у 35% або їх змову на ринку енергетики

Антимонопольний комітет України заявляє про відсутність підстав для будь-яких перевірок в секторі "зеленої" енергетики України через те, що її частка на енергетичному ринку країни мізерна. "Цензор.НЕТ" повідомляє, що про це заявила голова АМКУ Ольга Піщанська в інтерв'ю "Першому діловому телеканалу".

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"Ми маємо оцінювати дії згідно з впливом на конкуренцію. На сьогодні частка "зеленої" енергетики – це 8%. І згідно з прогнозами НКРЕКП, у 2021 році очікується 19%. І це ще не є тією часткою, щодо якої можна сказати, що значна ринкова влада чи монопольне становище", - сказала Піщанська.

За її словами, ситуація в секторі відновлюваної енергетики наразі не має причин для початку будь-яких розслідувань чи перевірок з боку АМКУ.

Піщанська уточнила, що на сьогодні не має даних ані про перевищення "зеленими" виробниками порогу в 35%, ані про їхню змову на ринку енергетики.

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"Тому, ми маємо розділяти питання, які нвалежать до сфери антиконкурентного законодавства і які належать до інших сфер", – сказала вона.

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Раніше Українська вітроенергетична асоціація повідомляла, що певні громадські організації поширюють неправдиву інформацію щодо "зеленої" енергетики, а також намагаються втягти АМКУ в лобіювання інтересів підприємств, які прагнуть отримувати струм на пільгових умовах та мати надприбутки за здійснення махінацій на ринку електричної енергії.

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АМКУ НКРЕКП зелена енергетика ВДЕ Ольга Піщанська
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