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АМКУ вирішив оштрафувати всю енергетичну галузь країни на 775 млн грн

29 квітня, 20:28

Ірина Ненько Ірина Ненько

Компанії покарані за вчинення схожих дій, які полягали в купівлі та продажу вугілля за схожими цінами

Антимонопольний комітет прийняв рішення оштрафувати всю енергетичну галузь України, включаючи ТЕС і ТЕЦ та державні Центренерго і Держвуглепостач за вчинення схожих дій, які полягали в купівлі та продажу вугілля за схожими цінами. На думку АМКУ, це призвело до порушення конкуренції на регульованому державою ринку електроенергії. Відповідне рішення комітет прийняв на засіданні 29 квітня.

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Також комітет визнав, що Міністерство енергетики схиляло компанії енергетичного сектору до вчинення схожих дій шляхом запрошення їх на наради в міністерство.

Своє рішення АМКУ мотивував тим, що підприємства енергетичного сектору із 2016 року по першу половину 2019 року слідували рекомендаціям Міністерства енергетики України та закуповували вугілля за схожими цінами, близькими до рекомендованих міністерством для державних шахт.

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Одночасно антимонопольне відомство звинуватило й основних покупців вугілля по встановленим міністерством цінах – тобто операторів ТЕС і вугільних ТЕЦ. Державним і приватним генеруючим компаніям передбачений штраф понад 500 млн грн. Справи стосовно "Донбасенерго" і Чернігівської ТЕЦ винесені в окремі впровадження АМКУ.

Претензії комітету до вугільних і генеруючих компаній стосуються періоду 2016 – першої половини 2019 року, до запуску в Україні повноцінного ринку електроенергії. У той період ціна на вугілля регламентувалася Міністерством енергетики, а тариф для ТЕС і ТЕЦ розраховувався рішеннями державного регулятора НКРЕКП.

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