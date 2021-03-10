АМКУ розслідує продаж "Інтерпайпом" труб "Нафтогазу" у 2-3 рази дорожче, ніж в Росію, – нардеп

Також АМКУ має вивчити доцільність введення Україною загороджувальних мит на імпорт труб з Китаю

Антимонопольний комітет України перевірить факти можливого завищення заводами групи "Інтерпайп" цін на трубну продукцію для державної компанії "Нафтогаз України".

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Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко, оприлюднивши відповідне звернення в антимонопольне відомство.

"Закупівлі НАК "Нафтогаз України" ймовірно здійснювалися за завищеними цінами, з порушенням антимонопольного законодавства, наслідком чого стало, серед іншого, зменшення дохідної частини державного бюджету", – йдеться у зверненні.

Нардеп просить АМКУ перевірити факти завищення заводами "Інтерпайп Ніко Тьюб" та "Інтерпайп Новомосковський трубний завод" цін для державного "Нафтогазу" в порівнянні з аналогічними контрактами "Інтерпайпу" з російськими нафтогазовими компаніями, зокрема "Башнефть".

Також АМКУ за зверненням нардепа має вивчити доцільність введення Україною у травні 2020 року з ініціативи "Інтерпайпу" загороджувальних мит на імпорт труб з Китаю, які привели до посилення монопольного становища заводів групи на українському ринку.

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"Фактичне закриття ринку поставок труб з Китаю для нафтогазової промисловості призвело до втрати конкуренції на закупівлях держкомпанії. Також це, ймовірно, призвело до зростання збитків НАК "Нафтогаз України" і як наслідок додаткового фінансового навантаження на споживачів газу", – йдеться у зверненні Олексія Кучеренка.

Нагадаємо, на початку березня видання "РБК-Україна" опублікувало розслідування про триразове завищення цін на труби компанією "Інтерпайп" для державного "Нафтогазу". У розслідуванні порівнювалися контракти "Інтерпайпу" на поставку ідентичних видів труб з групою "Нафтогаз" і російською компанією "Башнефть".

За оцінками видання, на завищенні цін для "Нафтогазу" компанія "Інтепрайп" змогла додатково заробити мінімум 290 млн доларів.

У відповідь на публікацію в "Інтерпайпі" заявили, що різниця в ціні пояснюється "особливою конструкцією кріплень", які використовувалися у трубах для державного "Нафтогазу".

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