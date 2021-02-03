АМКУ повинен зайнятися змовою на ринку сірчаної кислоти, – нардеп

Введення квот на імпорт сірчаної кислоти призвело до монополізації ринку, із цим повинен розібратися Антимонопольний комітет. Про це заявив народний депутат Муса Магомедов.

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Депутат нагадав, що після введення квот на ввезення сірчаної кислоти у 2018 році, які нібито мали б захистити вітчизняного виробника, ціни на ресурс виросли більш ніж у два рази, при тому, що ціни на сірку, що є сировиною для виробництва кислоти, знизилися вдвічі. Але заробили на цьому не виробники, а фірми-посередники.

"Ці гроші насправді не опинилися у виробників, їх прибрали з поля зору різні прокладки – "Торгсервіс", " Возбок"... ніхто не побачив цих грошей – ні виробники сірчаної кислоти, ні споживачі – металурги-коксохіміки", – розповів Магомедов.

На його думку, уряду слід скасувати квоти, оскільки в результаті дії таких схем на ринку втрачають як виробники, які зазнають збитків, так і споживачі сірчаної кислоти, оскільки вони періодично стикаються із дефіцитом ресурсу.

"Якби від цього квотування був якийсь ефект для вітчизняних виробників, то можна було б говорити, щоб продовжити його. Але насправді ефекту немає ні для кого – ні для виробників, ні для споживачів. Тому треба скасовувати. Чому цього не робить міністр Петрашко, не розумію... або він підтримує якихось своїх близьких знайомих. Я не розумію, чому це не дає ніякого вихлопу для виробників, але при цьому квота продовжує зберігатися", - сказав Магомедов.

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На думку депутата, вітчизняні виробники ресурсу вступили у монопольну змову і штучно завищили ціну на кислоту, тому у ситуацію зобов'язаний втрутитися Антимонопольний комітет.

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"Три підприємства ("Зоря"," Возбок"," Сумихімпром") займають 75% ринку. Тому це однозначно монополія, і однозначно там є змова і потрібно розбиратися у цій справі Антимонопольному комітету... коли сірка падає вдвічі, а сірчана кислота піднімається теж удвічі – це інакше як змовою назвати не можна", - підсумував Магомедов.

Раніше народний депутат Муса Магомедов звертався до НАБУ щодо порушень на держпідприємстві "Східний ГЗК", яке продає свою продукцію – сірчану кислоту – виключно через посередника, в результаті чого державі було завдано збитків на 137 млн грн.

Нагадаємо, з 1 вересня 2018 р. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі Мінекономрозвитку ввела квоти на постачання сірчаної кислоти. Офіційною причиною став нібито захист вітчизняного виробника. У результаті введення обмежень ціни на сірчану кислоту без об'єктивних передумов виросли майже у два рази, відбулася монополізація ринку. Це, своєю чергою, призвело до того, що підприємства-споживачі опинилися у заручниках у окремих посередників. Ті зривають поставки, диктують економічно необґрунтовані умови, однак вибору немає – купити сірчану кислоту через квоти на імпорт можна тільки у обмеженого кола постачальників, якими, як правило, є приватні компанії, а не державні підприємства, які цю сірчану кислоту виробляють.

Експерти та представники профільних асоціацій наполягають на необхідності негайного скасування обмежень на імпорт сірчаної кислоти та олеуму для нівелювання ризиків недозабезпечення підприємств-споживачів критично важливою для них сировиною, а також створення умов для руйнування корупційних схем, які на тлі введення квот були збудовані навколо державних підприємств – виробників сірчаної кислоти.

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