Американські експерти закликають українську владу у взаєминах з великим бізнесом діяти за законом

На думку експомічника Держсекретаря США, посла Деніела Фріда, дотримання законності має стати головною вимогою в процесі обмеження впливу олігархів. Перш за все це стосується загрози перерозподілу бізнесу і ЗМІ.

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"Коли Україна буде позбавлятися контролю олігархів, ключове, щоб медіа і економіка не почали працювати на користь інших олігархів або на користь держави. А працювали саме за законом", – заявив Деніел Фрід на онлайн-дискусії Київського безпекового форуму.

Деніел Фрід є провідним експертом Atlantic Council – американського аналітичного центру, заснованого у 1961 році при Організації Північноатлантичного договору (НАТО). До 2017 року координував санкційну політику Державного департаменту США.

Як повідомлялося, 15 квітня на засіданні РНБО президент Зеленський анонсував розробку "фундаментального законопроєкту про статус олігарха в нашій країні". Він доручив зайнятися підготовкою документа РНБО, Офісу президента і Антимонопольному комітету.

28 квітня журналіст Дмитро Гордон закликав Володимира Зеленського почати процес деолігархізації з очищення самої влади. "Що таке олігархи? Олігархи – це прямий наслідок корумпованої влади. Тому що без корумпованої влади олігархів не буде. Головні олігархи засідають у владі. Це люди, які прийшли до влади, умовно кажучи, бомжами в порівнянні з тим, ким вони стали при владі. Пішли мільйонерами і мільярдерами", – заявив Гордон.