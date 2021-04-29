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Американські експерти закликають українську владу у взаєминах з великим бізнесом діяти за законом

29 квітня, 13:14

Ірина Ненько Ірина Ненько

Дотримання законності має стати головною вимогою в процесі обмеження впливу олігархів, вважає Деніел Фрід

На думку експомічника Держсекретаря США, посла Деніела Фріда, дотримання законності має стати головною вимогою в процесі обмеження впливу олігархів. Перш за все це стосується загрози перерозподілу бізнесу і ЗМІ.

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"Коли Україна буде позбавлятися контролю олігархів, ключове, щоб медіа і економіка не почали працювати на користь інших олігархів або на користь держави. А працювали саме за законом", – заявив Деніел Фрід на онлайн-дискусії Київського безпекового форуму.

Деніел Фрід є провідним експертом Atlantic Council – американського аналітичного центру, заснованого у 1961 році при Організації Північноатлантичного договору (НАТО). До 2017 року координував санкційну політику Державного департаменту США.

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Як повідомлялося, 15 квітня на засіданні РНБО президент Зеленський анонсував розробку "фундаментального законопроєкту про статус олігарха в нашій країні". Він доручив зайнятися підготовкою документа РНБО, Офісу президента і Антимонопольному комітету.

28 квітня журналіст Дмитро Гордон закликав Володимира Зеленського почати процес деолігархізації з очищення самої влади. "Що таке олігархи? Олігархи – це прямий наслідок корумпованої влади. Тому що без корумпованої влади олігархів не буде. Головні олігархи засідають у владі. Це люди, які прийшли до влади, умовно кажучи, бомжами в порівнянні з тим, ким вони стали при владі. Пішли мільйонерами і мільярдерами", – заявив Гордон.

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