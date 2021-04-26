Альтернатива МВФ? Україна може продати євробондів на 3,3 млрд доларів

Українським компаніям спростили умови виходу на світові фінансові ринки для залучення зовнішнього фінансування

Поки Київ та МВФ без видимих перспектив ведуть переговори про умови меморандуму на виділення чергового траншу кредиту, Національний банк України вдосконалив низку норм, які допоможуть вітчизняним компаніям здійснювати платіжні операції за власними борговими цінними паперами, розміщеними за кордоном для залучення зовнішнього фінансування.

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Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Для спрощення умов та зменшення вартості організації розміщення єврооблігацій (євробондів) за кордоном було:

виключено з переліку операцій, на які встановлюється річний ліміт у розмірі 2 млн євро, операції з виплати доходу та погашення єврооблігацій, а також інші операції емітента, що здійснюються в зв’язку з розміщенням таких цінних паперів;

дозволено купувати іноземну валюту для накопичення на власному рахунку емітента в українському банку до дат платежів із виконання зобов’язань за єврооблігаціями.

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що такі зміни мають спростити залучення коштів, сприяти збільшенню капітальних надходжень в економіку України і поліпшити її інвестиційний потенціал.

А тим часом "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в банківських колах повідомляє, Україна розміщує 8-річні єврооблігації на 1,25 млрд доларів під 6,875% річних.

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Початковий орієнтир прибутковості випуску становив 7-7,25%. Попит на боргові папери України за фінальною ставкою перевищив 3,3 млрд доларів. Організаторами розміщення виступають BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, JP Morgan.

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Нагадаємо, у січні-2020 Україна залучила 1,25 млрд євро на 10 років під 4,375% річних.

А на початку липня-2020 відставка глави Національного банку України Якова Смолія призвела до скасування випуску євробондів. Однак вже 17 липня Україні вдалося позичити через єврооблігації 2 млрд доларів під ставку 7,25%.

Також нагадаємо, 13 лютого місія МВФ завершила роботу в Україні без прийняття рішень про перегляд програми stand by. А глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив, що "обговорення було продуктивним, проте потрібен більший прогрес на користь завершення першого перегляду програми".

Як відомо, МВФ 9 червня 2020 року затвердив 18-місячну програму stand-by для України на SDR 3,6 млрд (близько 5 млрд дол.) з негайним виділенням 2,1 млрд дол. першого траншу. Однак доля другого траншу досі не вирішена.

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