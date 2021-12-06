В Україні з нового року подорожчає алкоголь

Пиво міцністю 8% подорожчає на понад 2 гривні

В Україні запроваджують нові правила розрахунку “пивного акцизу”, який опиратиметься на кількість етилового спирту у напої/Колаж: Сьогодні

З січня місяця 2022 року в Україні згідно із законопроєктом № 5600, який ухвалила Верховна Рада, подорожчають алкогольні напої. Запроваджуються нові правила розрахунку "пивного акцизу", який опиратиметься на кількість етилового спирту у напої.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

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Як визначатиметься ціна на пиво?

Пиво оподатковуватиметься за ставкою 59,82 грн за 1 л етилового спирту, витраченого на його виробництво. Наразі діє податок у розмірі 2,78 грн за літр пива незалежно від міцності.

На скільки подорожчає пиво?

Пиво, міцність якого 4%, подешевшає на 39 копійок. Пиво міцністю 8% – подорожчає на 2 грн 1 копійку.

Підвищення цін на інший алкоголь

Для інших видів алкоголю акцизний податок (непрямий податок, що накладається на момент виробництва на товари масового споживання всередині країни) підвищується на 5%.

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Подорожчання овочів

На ринку для покупців подорожчали овочі – лише огірки зросли у ціні на 22%, через зменшення пропозицій від фермерів.

На найбільшому в Україні фермерському гуртовому ринку "Неждана" у селі Великі Копані на Херсонщині огірок вже коштує 50-60 грн/кг, хоча днем раніше, коштував 35-55 грн/кг. А на гуртовому ринку "Початок" в Одесі він коштує 55-58 грн/кг.