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В Україні з нового року подорожчає алкоголь

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
6 грудня, 01:45
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Пиво міцністю 8% подорожчає на понад 2 гривні
В Україні запроваджують нові правила розрахунку “пивного акцизу”, який опиратиметься на кількість етилового спирту у напої/Колаж: Сьогодні
В Україні запроваджують нові правила розрахунку “пивного акцизу”, який опиратиметься на кількість етилового спирту у напої/Колаж: Сьогодні

З січня місяця 2022 року в Україні згідно із законопроєктом № 5600, який ухвалила Верховна Рада, подорожчають алкогольні напої. Запроваджуються нові правила розрахунку "пивного акцизу", який опиратиметься на кількість етилового спирту у напої.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

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Як визначатиметься ціна на пиво?

Пиво оподатковуватиметься за ставкою 59,82 грн за 1 л етилового спирту, витраченого на його виробництво. Наразі діє податок у розмірі 2,78 грн за літр пива незалежно від міцності.

На скільки подорожчає пиво?

Пиво, міцність якого 4%, подешевшає на 39 копійок. Пиво міцністю 8% – подорожчає на 2 грн 1 копійку.

Підвищення цін на інший алкоголь

Для інших видів алкоголю акцизний податок (непрямий податок, що накладається на момент виробництва на товари масового споживання всередині країни) підвищується на 5%.

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Подорожчання овочів

На ринку для покупців подорожчали овочі – лише огірки зросли у ціні на 22%, через зменшення пропозицій від фермерів.

На найбільшому в Україні фермерському гуртовому ринку "Неждана" у селі Великі Копані на Херсонщині огірок вже коштує 50-60 грн/кг, хоча днем раніше, коштував 35-55 грн/кг. А на гуртовому ринку "Початок" в Одесі він коштує 55-58 грн/кг.

Кабачки, також, подорожчали. За них зараз просять 35-40 грн/кг. Проте, томати, все ще дешево коштують, більше того вони опустились до п'ятирічного мінімуму. Зараз круглі червоні, рожеві та жовті коштують 15-20 грн/кг, а чорні – 20-25 грн/кг.

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Баклажан на ринку продають по 15-70 грн/кг, червоний конусовидний перець – по 25 грн/кг, а червоний кубовидний – 30-40 грн/кг.

Картопля зараз коштує 5-7 грн/кг, буряк – 6-10 грн/кг, морква – 5-7 грн/кг, цибуля – 8-9 грн/кг.

На ринках досі представлений широкий асортимент капуст. Вони коштують:

  • молода капуста – 9-10 грн/кг;
  • червоноголова – 11 грн/кг;
  • цвітна – 8 грн/кг;
  • пекінська – 8 грн\кг;
  • броколі – 20 грн/кг;
  • савойська – 10 грн/кг;
  • брюссельська – 40-60 грн/кг;
  • романеско – 30 грн/кг;
  • кольрабі – 15 грн/кг.

Гарбуз українцям продають по 3 грн/кг, часник – 50-70 грн/кг, яблука – 6-8 грн/кг, груші – 15-30 грн/кг, а виноград – 25-40 грн/кг.

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