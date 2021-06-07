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Акциз на "зелений" струм зупинить перехід економіки на відновлювані джерела енергії, – АСЕУ

7 червня, 17:05

Ірина Ненько Ірина Ненько

Уже зараз відбувається відтік інвестицій у сфері ВДЕ, відзначає виконавчий директор АСЕУ

/ Фото: Pixabay

Введення акцизного податку на електроенергію з відновлюваних джерел енергії суперечить Конституції України.

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Про це заявив виконавчий директор "Асоціації сонячної енергетики України" Артем Семенишин в ефірі "Україна 24", пише "Оbozrevatel".

"Це пряме порушення діючого законодавства, а також порушення базових принципів, які гарантовані Конституцією України. Більше того, такі дії матимуть наслідком згортання, остаточне згортання інвестицій у сферу відновлюваних джерел енергії, а також зупинку процесу переходу на чисті джерела енергії для всієї країни", – заявив він в ефірі телеканалу "Україна24".

Він наголосив, наразі відбувається відтік прямих іноземних інвестицій у сфері відновлюваних джерел енергії.

"Ми спостерігаємо зупинку будівництва нових сонячних станцій. І це дуже негативна тенденція, колеги. Тому що ми маємо дотримуватися своїх цілей, які ми задекларували перед Європейським Союзом по переходу на чисті джерела. Ми маємо право і шанс жити в країні, яка забезпечується за рахунок чистих джерел енергії, без забруднення атмосфери", – зазначив Семенишин.

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Нагадаємо, 3 червня уряд подав проєкт закону про введення нового податку на зелену енергію. Того ж дня один із найбільших інвестиційних фондів Скандинавії NEFCO оголосив про зупинку інвестицій в Україну через таке рішення Кабміну.

Наприкінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань.

Аналогічні позови проти України готують ще до 10 інвесторів у зелену енергетику України.

За інформацією НБУ, на тлі кризи в зеленій енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну у 2020 році склав 868,2 млн дол., тоді як у 2019 році чистий приплив склав 5,86 млрд дол. Відтік інвестицій зафіксовано вперше із 2015 року.

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