Акциз на зелену енергію означає експропріацію активів інвесторів, – асоціації

Галузеві асоціації вказують на очевидну незаконність введення акцизного податку на струм із ВДЕ та закликають владу утриматися від порушення закону

Введення додаткового акцизного податку на електроенергію із відновлюваних джерел енергії буде означати часткову незаконну експропріацію активів українських і міжнародних інвесторів.

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Про це йдеться у спільному зверненні галузевих асоціацій – Європейського-українського енергетичного агентства, Української асоціації відновлюваної енергетики, Української вітроенергетичної асоціації, повідомляє "РБК-Україна".

"Впровадження акцизу є фактичним зниженням гарантованого державою тарифу на додаткові 3,2% для вже існуючих станцій. Це фактично позбавляє інвесторів законних прав на інвестиції і в залежності від розміру акцизу може містити ознаки часткової експропріації їх активів", - йдеться в листі, оприлюдненому Українською вітроенергетичною асоціацією.

Асоціації вказують на очевидну незаконність цього рішення і закликають керівництво країни утримаються від грубого порушення закону.

"Прийняття цих змін буде свідчити про ігнорування як чинного українського законодавства, так і зобов'язань перед інвесторами, які були взяті на себе чинним Кабміном і Верховною Радою рік тому. Ця ініціатива завдасть шкоди інвестиційному клімату в Україні та унеможливить залучення коштів у нові енергетичні та екологічні проекти", – йдеться у зверненні.

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Нагадаємо, 2 червня Кабмін вніс до парламенту законопроєкт про введення додаткового акцизного податку на електроенергію з відновлюваних джерел енергії.

На наступний день, 3 червня, найбільший скандинавський фонд NEFCO оголосив про зупинку інвестицій в Україну.

Наприкінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань.

Аналогічні позови проти України готують ще до 10 інвесторів у зелену енергетику України.

За інформацією НБУ, на тлі кризи в зеленій енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну у 2020 році склав 868,2 млн дол., тоді як у 2019 році чистий приплив склав 5,86 млрд дол. Відтік інвестицій зафіксовано вперше із 2015 року.