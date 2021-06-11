Акциз на зелену енергію означає експропріацію активів інвесторів, – асоціації

Введення додаткового акцизного податку на електроенергію із відновлюваних джерел енергії буде означати часткову незаконну експропріацію активів українських і міжнародних інвесторів.
Про це йдеться у спільному зверненні галузевих асоціацій – Європейського-українського енергетичного агентства, Української асоціації відновлюваної енергетики, Української вітроенергетичної асоціації, повідомляє "РБК-Україна".
"Впровадження акцизу є фактичним зниженням гарантованого державою тарифу на додаткові 3,2% для вже існуючих станцій. Це фактично позбавляє інвесторів законних прав на інвестиції і в залежності від розміру акцизу може містити ознаки часткової експропріації їх активів", - йдеться в листі, оприлюдненому Українською вітроенергетичною асоціацією.
Асоціації вказують на очевидну незаконність цього рішення і закликають керівництво країни утримаються від грубого порушення закону.
"Прийняття цих змін буде свідчити про ігнорування як чинного українського законодавства, так і зобов'язань перед інвесторами, які були взяті на себе чинним Кабміном і Верховною Радою рік тому. Ця ініціатива завдасть шкоди інвестиційному клімату в Україні та унеможливить залучення коштів у нові енергетичні та екологічні проекти", – йдеться у зверненні.
Нагадаємо, 2 червня Кабмін вніс до парламенту законопроєкт про введення додаткового акцизного податку на електроенергію з відновлюваних джерел енергії.
На наступний день, 3 червня, найбільший скандинавський фонд NEFCO оголосив про зупинку інвестицій в Україну.
Наприкінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань.
Аналогічні позови проти України готують ще до 10 інвесторів у зелену енергетику України.
За інформацією НБУ, на тлі кризи в зеленій енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну у 2020 році склав 868,2 млн дол., тоді як у 2019 році чистий приплив склав 5,86 млрд дол. Відтік інвестицій зафіксовано вперше із 2015 року.