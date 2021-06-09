Акциз на зелену енергію однозначно погіршить інвестиційну привабливість України, – Ufuture

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Якщо уряд і надалі буде порушувати умови меморандуму з інвесторами, це завдасть сильного удару по інвестиційній привабливості країни, заявив генеральний директор холдингу UFuture Микола Тимощук, повідомляє "Politeka".

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"Якщо ти реструктуризував свої зобов'язання, ти все одно повинен їх виконувати. Найгірше, коли якісь гарячі голови зараз говорять, що зелений тариф потрібно скасувати або ввести якийсь акциз на зелену електроенергію", – зазначив Тимощук.

Він підкреслив, що в такому випадку економіка України може стати менш конкурентоспроможною і весь експорт країни буде обкладатися додатковим податком, який планують ввести всі країни світу, включаючи ЄС і Китай.

Глава UFuture зазначив, що на даний момент прибутковість об'єктів відновлюваної енергетики знаходиться в районі 10%.

"Всі розповіді, що інвестори жиріють на зеленому тарифі, – це все казки. На жаль", - зазначив Тимощук.

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UFuture-інвестиційний холдинг з активами зокрема у відновлюваній енергетиці. Компанія створена 2017 року Василем Хмельницьким.

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Нагадаємо, 2 червня Кабмін вніс до парламенту законопроєкт про введення додаткового акцизного податку на електроенергію з відновлюваних джерел енергії.

Наступного дня, 3 червня, найбільший скандинавський фонд оголосив про зупинку інвестицій в Україну.

Наприкінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань. Аналогічні позови проти України готують ще до 10 інвесторів у зелену енергетику України.

За інформацією НБУ, на тлі кризи в зеленій енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну у 2020 році склав 868,2 млн дол., тоді як у 2019 році чистий приплив склав 5,86 млрд дол. Відтік інвестицій зафіксовано вперше із 2015 року.