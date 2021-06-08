Аеропорт "Бориспіль" назвав ТОП-10 напрямків: куди найчастіше літають українці

Інформаційне табло аеропорту "Бориспіль" / Фото: Прес-служба аеропорту "Бориспіль"

На початку літа-2021 найбільш популярними міжнародними напрямками стали знову відкриті для українських туристів курорти Туреччини, Єгипту та Об’єднаних Арабських Еміратів.

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Про це міжнародний аеропорт "Бориспіль" повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Так, до ТОП-10 увійшли:

Анталія (Туреччина);

Шарм-ель-Шейх (Єгипет);

Хургада (Єгипет);

Стамбул (Туреччина);

Даламан (Туреччина);

Дубай (ОАЕ);

Бодрум (Туреччина);

Амстердам (Нідерланди);

Тбілісі (Грузія);

Анкара (Туреччина).

Як повідомляє "Бориспіль", частка пасажирів, які подорожували за цими напрямками, склала 65% від загальної кількості пасажирів вильоту.

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Нагадаємо, порівняно з травнем-2021 зі списку ТОП-10 напрямків польотів українців випали Тель-Авів, Мінськ та Марса-Алам (Єгипет), зате додалися Даламан, Бодрум і Тбілісі.

Також нагадаємо, з початку літа українські авіаперевізники МАУ і SkyUp відкрили нові авіарейси на курорти Балкан.

А тим часом розповімо, що Україна та Євросоюз запровадили санкції проти білоруського перевізника "Белавія", тому туристам із РБ може світити відпочинок хіба що на курортах Краснодарського краю Росії: