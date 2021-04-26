Academy DTEK передає бібліотекам України 100 книг

Academy DTEK, яка цього року відзначає своє 10-річчя, підтримує ініціативи, спрямовані на формування освітньої екосистеми в Україні, а також особистісного та професійного розвитку української спільноти.

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Academy DTEK у партнерстві з благодійним фондом "Бібліотечна країна" та книжковою премією KBU AWARDS спільно реалізують акцію "Найкращі українські книги в найкращі українські бібліотеки".

Акція започаткована з метою поповнення бібліотечного фонду якісними книгами від українських авторів. 100 примірників книги Євгена Бондаренко "Успішний керівник. 50 перевірених інструментів на кожен день" будуть подаровані академією бібліотекам України.

Книга Євгена Бондаренко "Успішний керівник. 50 перевірених інструментів на кожен день"

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"Academy DTEK просуває концепцію lifelong learning та прагне бути освітнім партнером протягом життя для кожного. Саморозвиток – обов’язкова складова навчання і що, як не корисна книга, навчить критично і системно мислити, аналізувати інформацію та виділяти головне. А книги від практиків – ефективне джерело систематизованих знань, компетенцій та розвитку пізнавальної функції. Тому Academy DTEK рада підтримати регіональні бібліотеки та надати усім бажаючим доступ до якісного та актуального контенту. Сподіваємося, що цей наш внесок допоможе формуванню освітньої екосистеми в Україні та дасть можливість кожному відчувати себе впевнено та на попиті на ринку праці", – прокоментувала ректорка Academy DTEK Валерія Заболотна.

"Бібліотеки мають неоціненний потенціал впливу на розвиток громад, особливо за умов децентралізації, коли багато питань мають вирішуватися на місцевому рівні. Запит на оновлення книжкових фондів збільшується, а особливо запит на книжки, які описують наш національний контекст, його виклики та історії, як герої впоралися з ними", – пояснює Тамара Сухенко, співзасновниця благодійного фонду "Бібліотечна країна" та членкиня журі премії KBU AWARDS.

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"Ми дуже хочемо, аби до акції долучилися й інші корпорації, які вже зрозуміли, як важливо підтримувати, скеровувати та розвивати у своїх співробітниках жагу до навчання протягом життя. Ми вважаємо, що поповнення бібліотечних фондів у регіонах якісною, сучасною українською бізнес-літературою є важливою складовою самонавчання. Ми всі розуміємо: людина, яка прагне розвиватися – це потенційний компетентний співробітник. І ми маємо підтримувати їх у прагненні до розвитку задовго до того, як вони знайдуть "свою" корпорацію. Надаючи доступ до якісної бізнес-літератури та літератури для саморозвитку, корпорації допомагають собі знаходити "своїх" співробітників", – переконаний засновник премії KBU AWARDS Дмитро Лаппо.

Academy DTEK – це відкрита освітня бізнес-платформа

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Корпоративний університет Academy DTEK був створений 10 років тому компанією ДТЕК. За цей час академія трансформувалася, змінила підходи до навчання та наповнення освітніх програм.

Сьогодні Academy DTEK – це відкрита освітня бізнес-платформа, яка ділиться досвідом компанії ДТЕК та надає якісні, інноваційні знання не тільки співробітникам компанії, але і бізнес-партнерам, суспільству та державі. Academy DTEK сприяє досягненню мети ООН про забезпечення справедливої якісної освіти для кожного протягом життя.

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