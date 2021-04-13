Academy DTEK відзначає своє 10-річчя

Academy DTEK була створена компанією ДТЕК 10 років тому для розвитку талантів. За цей час академія трансформувалася, змінила підходи до навчання та наповнення освітніх програм. Сьогодні Academy DTEK розвиває і трансформує освітню екосистему, створюючи нестандартні формати в навчальних проєктах, впроваджуючи інноваційні підходи та передові зарубіжні практики. Academy DTEK сприяє досягненню мети ООН про забезпечення справедливої якісної освіти для кожного, а також популяризує концепцію lifelong learning та прагне бути надійним освітнім партнером протягом життя.

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"Постійне навчання та професійний розвиток співробітників – це основа успіху будь-якого бізнесу. З першого дня існування ДТЕК ми задекларували, що люди є основним активом та цінністю для компанії. Ми віримо, що чим більше в країні буде людей із сучасною освітою, тим швидше Україна вийде на рівень життя та розвитку провідних країн світу. Саме тому ДТЕК докладає всіх зусиль, щоб наші працівники отримували актуальні знання та набували нові компетенції. Для цього і була створена Academy DTEK. Сьогодні найкращі тренери та викладачі діляться величезним постіндустріальним досвідом ДТЕК та надають якісні, інноваційні знання не тільки працівникам, а і зовнішнім клієнтам як з приватного, так і з державного сектору. Я радий, що Academy DTEK дозволяє нам ділитися знаннями і робити свій внесок у розвиток української післядипломної освіти", – прокоментував генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

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Ректорка Academy DTEK Валерія Заболотна:

"Academy DTEK на ринку 10 років. Ми пройшли шлях від корпоративного університету до міжнародної освітньої бізнес-платформи, відкритої для представників бізнесу, державного сектору, громадськості, міжнародних партнерів. Філософія безперервного розвитку та вдосконалення є частиною нашої культури".

Академія розробляє сучасні навчальні програми, які відповідають актуальним бізнес-потребам. Серед них – школа D.Client School, ID School, Executive education: Energy of Innovation, Сила Комунікацій, Діджитал програма DX School, Pre-MBA: ефективний керівник, Change Energy. Всі вони прокачують ключові навички сьогодення, які називають компетенціями 21 століття: критичне мислення, креативність, комунікативність, співпраця, а також управлінські навички.

За весь час навчання в академії пройшли понад 270 тисяч людей.

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Academy DTEK відзначає свій ювілей протягом усього 2021 року. Стежте за новинами про 10-річчя академії на майданчиках компанії та в ЗМІ.

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