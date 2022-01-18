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90 тис. грн пенсії: хто та за що в Україні отримує такі гроші

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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18 січня, 06:00
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Найбільше виділяють на довічне утримання суддів
Найбільше отримують пенсіонери-судді
Найбільше отримують пенсіонери-судді / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

З 1 січня 2022 року українські пенсіонери почали отримувати більше. Виплати різним категоріям зросли неоднаково.

Про це свідчать дані ПФУ.

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Так, найбільше отримують пенсіонери-судді. В середньому в Україні їхнє пенсійне забезпечення становить 90 822,18 грн (зростання за рік на 22 861 тис. грн), натомість пенсіонери за віком в середньому отримують 3944,81 грн.

Середні розміри призначених місячних пенсій із цільовою грошовою допомогою з урахуванням індексації різним категоріям (станом на 1 січня 2022 року):

  • за віком – 3944,81 грн;
  • по інвалідності – 3269,78 грн;
  • у разі втрати годувальника – 3730,71 грн;
  • за вислугу років – 6442,85 грн;
  • соціальні пенсії – 1955,65 грн;
  • довічне утримання суддів – 90 822,18 грн.

Інформація надана без даних АРК, м.Севастополя, по Луганській та Донецькій областях без врахування даних по районах, які непідконтрольні українській владі
Інформація надана без даних АРК, м.Севастополя, по Луганській та Донецькій областях без врахування даних по районах, які непідконтрольні українській владі / Фото: ПФУ

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Як вийти на пенсію у 2022 році

Якщо ви досягнули 60-річного віку та маєте 28 років досвіду роботи, то ви можете будь-коли звернутися до Пенсійного фонду для призначення пенсії. Зробити це можна і заздалегідь, за місяць, щоб одразу отримати виплати.

Необхідні документи:

  • заява встановленої форми;
  • паспорт (оригінал та ксерокопія);
  • документи про місце проживання (реєстрації) пенсіонера;
  • свідоцтво про народження дітей (у разі потреби);
  • свідоцтво про шлюб (у разі потреби, оригінал + ксерокс);
  • заяву та номер розрахункового рахунку в уповноваженій установі банку;
  • трудова книжка (оригінал та ксерокопія) та інші документи про трудовий стаж;
  • ІПН або свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
  • довідка з військкомату про проходження військової служби, військовий квиток (за потреби);
  • диплом та інші документи, якими підтверджуються періоди навчання на денному відділенні до 01.01.2004 (оригінал та ксерокопія);
  • за бажанням пенсіонера та за умови підтвердження первинними документами довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців поспіль до 30.06.2000 року, незалежно від перерв.

Нагадаємо, деяким українцям заднім числом перерахують пенсії. Проведуть перерахунок з 1 серпня 2021 року.

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Раніше ми писали, що українці, які не працювали чи не змогли накопичити необхідні 15 років стажу до виходу на пенсію, одержують однакові виплати.

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