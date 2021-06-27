50 тисяч при народженні дитини. У Мінсоцполітики обіцяють щорічне підвищення

Важливим нововведенням законопроєкту, який зараз перебуває в Раді, є те, що виплати індексуватимуться щороку

У Верховній Раді вже близько місяця перебуває законопроєкт, який передбачає збільшення допомоги при народженні дитинидо 50 тисяч гривень та індексацію цієї суми з часом. Зараз така допомога становить трохи більше 41 тисячі гривень.

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Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Ми внесли законопроєкт перед 1 червня. Несправедливість обурює. І хоч трошечки треба допомагати людям. Ще в 2014-му чи в 2015 році зафіксували допомогу при народженні дитини в 41 тисячу гривень, трошечки більше. Вона не індексується, не переглядається", – заявила глава Мінсоцполітики.

Важливим нововведенням нового законопроєкту є те, що зазначені виплати будуть індексуватися щороку.

"Ми ухвалили таке рішення, що, перше, вона вже повинна бути 50 тисяч гривень при народженні дитини. 25% видається відразу, а все інше – частинами. Але індексується щороку", – сказала Лазебна.

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Вона уточнила, якщо парламент ухвалить цей закон, збільшена допомога буде виплачуватися уже з січня 2022 року.

Що нині

Зараз допомога при народженні і на дітей до 3-річного віку становить 41 280 гривень: спочатку виплачується одноразово 10 320 гривень, а решта суми ділиться по 860 гривень на наступні 36 місяців, до 3-річного віку.

Зазначимо, у 2011 році розмір виплат з народження дитини відрізнявся: до 30 прожиткових мінімумів на першу дитину, до 60 – на другу і до 120 – на третю і наступну дитину. Тоді це було близько 25, 50 і 100 тис. відповідно. А з середини 2014 року диференціацію виплат скасували, а виплати розтягнули на три роки.

Нагадаємо, 26 травня Кабмін схвалив для внесення до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до закону про державну допомогу сім'ям з дітьми, що передбачає збільшення розміру допомоги при народженні дитини.