17 підприємств Укроборонпрому пустять з молотка: ремонтували судна, авто та авіацію

Заводи та інститути, які в минулому зміцнювали обороноздатність України, стали для держави фінансовим тягарем

Держконцерн Укроборонпром передав Фонду держмайна 15 державних підприємств і корпоративні права ще двох акціонерних товариств, які втратили своє значення для обороноздатності країни, були збитковими і мали незадовільні економічні показники.

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По це повідомляє пресслужба концерну.

Згідно з постановою КМУ № 1229 від 9.12.2020, ФДМУ передано такі підприємства:

ДП "Вінницький авіаційний завод "ВІАЗ"

ДП "Запорізький автомобільний ремонтний завод"

ДП "Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння"

ДП "Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління"

ДП "Івано-Франківський котельно-зварювальний завод"

ДП "171 Чернігівський ремонтний завод"

ДП "Укроборонресурси"

ДП "Український радіотехнічний інститут"

ДП "Укроборонлізинг"

ДП "Рівненський автомобільний ремонтний завод"

ДП "Спеціальне конструкторське бюро "Молнія"

ДП "Науково-дослідний інститут "Буран"

ДП "Центральне конструкторське бюро "Ізумруд"

ДП "Закарпатське вертолітне виробниче об’єднання"

ДП "Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут"

ВАТ "Завод "Квант"

ПАТ "Херсонський завод "Судмаш"

У процесі передачі до ФДМУ перебуває ДП "Харківський завод транспортного устаткування" та до Міноборони – ДП "Українська авіаційна транспортна компанія".

Загальна вартість активів цих підприємств на 1 липня 2020 перевищувала 280,6 млн грн. При цьому тільки за перше півріччя 2020 року вони отримали збитків майже 15 млн грн, а загальна заборгованість із зарплати перевищила 7,6 млн грн.

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Таким чином, на сьогодні до складу Укроборонпрому входять 118 підприємств, з яких 21 – на тимчасово окупованій території.

Нагадаємо, 13 квітня Верховна Рада провалила голосування за постанову, яка забороняла проводити аукціони з продажу об'єктів великої приватизації. Мораторій діяв з 25 вересня 2020 року і вводився до закінчення карантину. Але 30 березня парламент вирішив його зняти. Рада намагалася скасувати це рішення і повернути заборону, але за проголосували лише 49 депутатів.

Також повідомлялося, що Рада повернула список держпідприємств, які не підлягають продажу. Минулий перелік припинив діяти ще 2019 року. Цей документ поки що прийняли в першому читанні, список ще будуть доповнювати.

2021 року доходи від приватизації передбачені в обсязі 12 млрд гривень.

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