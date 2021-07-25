11 енергоблоків ТЕС і ТЕЦ не працюють через відсутність палива – "Укренерго"

На початку липня через маніпуляції трейдерів-спекулянтів, ціни на електроенергію впали нижче собівартості

11 енергоблоків теплових електростанцій і теплоелектроцентралей станом на ранок 25 липня відключені від енергосистеми через відсутність палива (вугілля та газу).

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Про це свідчать дані на сайті НЕК "Укренерго", повідомляє "Оbozrevatel".

Не працюють через відсутність палива 6 енергоблоків ТЕС державної компанії "Центренерго": по два блоки на кожній зі станцій.

Також 3 із 6 блоків київських ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 не виробляють електроенергію через відсутність газу.

Ще два блоки не доступні на Запорізькій ТЕС.

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Нагадаємо, на початку липня через маніпуляції трейдерів-спекулянтів ціни на електроенергію впали нижче собівартості.

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Унаслідок 6 липня зупинила роботу Слов'янська ТЕС компанії "Донбасенерго". Робота станції відновилася лише у 20-х числах липня.

Причиною аномального обвалу цін "Донбасенерго" назвала "систематичні маніпуляції на ринку, а також недосконалість регуляторних норм".

Пізніше про критичну ситуацію в роботі генеруючих потужностей повідомили компанії "Центенерго" і "ДТЕК Енерго".

Раніше ресурс повідомляв, що "Укренерго" заборгував на балансуючому ринку вже понад 13 млрд грн.