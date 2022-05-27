10 років Hyundai Rotem в Україні: Борис Колесніков про подію, яка зробила життя людей комфортнішим

Послугами швидкісних потягів скористалося понад 30 мільйонів пасажирів

/ Фото: Колаж: Сьогодні

10 років тому в Україні відбувся перший регулярний рейс швидкісного поїзда Hyundai Rotem.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook віцепрем'єр-міністр України з питань Євро-2012, міністр інфраструктури України (з 2010 до 2012 року), засновник компаній-лідерів кондитерської та агропромислової продукції Борис Колесніков.

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